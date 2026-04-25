Una secuencia "excepcional" de borrascas triplicó el registro climático en zonas de España

Madrid, 25 abr (EFE).- La secuencia de siete borrascas atlánticas de gran impacto registradas en España entre enero y febrero de 2026 constituyó una "concatenación de episodios excepcional" por su continuidad y concentración temporal, que triplicó los registros climáticos de referencia en extensas áreas peninsulares.

Así se desprende de un informe sobre borrascas y lluvias persistentes e intensas registradas durante esos meses que publica hoy en su cuenta de Telegram la Agencia Estatal Meteorología (Aemet), centrado en la secuencia formada por las borrascas Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils y Oriana.

El periodo entre el 22 de enero y el 14 de febrero de 2026 estuvo caracterizado por la "extraordinaria persistencia de las precipitaciones, localmente intensas, en un contexto de circulación atlántica muy activa y ausencia de periodos de recuperación entre episodios", según recoge el estudio.

Todo esto dio lugar a una "saturación progresiva del suelo y a una intensificación de la respuesta hidrológica, con efectos acumulativos muy significativos".

El episodio más adverso se produjo entre el 3 y el 7 de febrero, asociado a la borrasca Leonardo, "con precipitaciones extraordinarias ligadas a un río atmosférico subtropical".

Fue con ese fenómeno cuando se registraron valores extremos, como los 577 litros por metro cuadrado en 24 horas en Grazalema (Cádiz, Andalucía), lo que representó un récord histórico. En el conjunto del periodo, en esta misma zona se superaron los 2.500 litros por metro cuadrado en poco más de tres semanas, señala el texto.

Entre sus conclusiones, remarca que la secuencia de esas borrascas atlánticas con gran impacto constituye "una concatenación de episodios excepcional por su continuidad y concentración temporal".

Las precipitaciones acumuladas alcanzaron valores muy superiores a los normales, con extensas áreas de la España peninsular "donde se triplicaron los registros climáticos de referencia, especialmente en la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea andaluza".

Además, el documento revela que los mayores acumulados de precipitación se registraron en Galicia, Extremadura y Andalucía, y en estas dos últimas comunidades se produjeron los "impactos más significativos".

En términos históricos de precipitación acumulada en periodos de una, dos y tres semanas, y 31 días, apunta que el episodio se sitúa "entre los más relevantes desde al menos 1961, pero especialmente en los periodos de dos y tres semanas y 31 días, en los que se sitúa entre los tres más importantes del siglo XXI, tanto a escala de la España peninsular como de Andalucía y Extremadura".

Destaca el informe de forma singular el caso de Grazalema (Cádiz), donde se han registrado nuevos récords de precipitación acumulada en los periodos de una, dos y tres semanas, así como en 31 días, con valores de carácter extraordinario en el contexto climatológico.

Explica asimismo que la reiteración de episodios sin periodos de recuperación favoreció una progresiva saturación del suelo, lo que intensificó la respuesta hidrológica y aumentó la magnitud de crecidas e inundaciones.

En su conjunto, esa secuencia de episodios generó "afecciones relevantes sobre la población, las infraestructuras y la actividad económica, configurando una situación de grave impacto que trasciende la consideración de fenómenos meteorológicos aislados". EFE