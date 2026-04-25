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Localizada en Sagunto (Valencia) la niña de 12 años desaparecida en el municipio

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València, 25 abr (EFE).- La Policía Nacional ha localizado este sábado en el casco antiguo de Sagunto (Valencia) a la niña de 12 años desaparecida el día anterior en este municipio, han informado a EFE fuentes policiales.

El hallazgo de la menor ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana y su estado de salud, según las mismas fuentes, es bueno aunque por protocolo ha sido trasladada a un hospital para ser sometida a una valoración.

Los progenitores de la adolescente ya han sido avisados de su localización.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) publicó este viernes en su cuenta oficial de X una alerta por la desaparición de la menor, llamada Arianna, pidiendo ayuda para localizarla.

Según publicó la edición digital del diario Levante-EMV, la noche del jueves la niña tuvo una discusión familiar y a primera hora del viernes no estaba en la casa ni había acudido al instituto. EFE

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