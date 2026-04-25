Tunde sufre una lesión muscular en el aductor izquierdo

Valencia, 25 abr (EFE).- El extremo del Levante Karrem Tunde, quien tuvo que ser sustituido en el último partido de LaLiga ante el Sevilla en la primera mitad, sufre un lesión muscular en el aductor según ha informado el club valenciano.

El joven futbolista se ha sometido a diferentes pruebas médicas para conocer el alcance de las molestias y las pruebas han revelado que sufre una lesión muscular en el aductor largo izquierdo.

El Levante no precisa el tiempo de baja del atacante y señala en el comunicado que "la evolución de la lesión marcará su incorporación a los entrenamientos con el grupo". EFE

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