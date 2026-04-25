Puigdemont, sobre el relevo en la ANC: "Continuará teniendo un muy buen liderazgo"

Barcelona, 25 abr (EFE).- El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que, con el relevo de Lluís Llach por Josep Vila en la presidencia de la ANC, la entidad independentista "continuará teniendo un muy buen liderazgo".

"Josep Vila es un patriota comprometido desde joven. Me alegro por la Assemblea", ha escrito en un mensaje en X este sábado, después de que el secretariado nacional de la ANC lo haya elegido nuevo presidente.

Vila sustituye a Llach al frente de la entidad después de que el cantautor, el más votado en las elecciones internas de la ANC, haya decidido dar un paso al lado por motivos de salud, aunque se mantendrá como vicepresidente.

Puigdemont ha agradecido al cantautor el "trabajo hecho" y el "sacrificio en un contexto muy difícil" tras tomar las riendas de la entidad en junio de 2024.

"Y por tu insobornable lealtad a Cataluña", ha añadido.

Josep Vila es profesor y pedagogo y ha estado vinculado a la actividad de la ANC en Girona, de donde también es Puigdemont. EFE