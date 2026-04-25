Sánchez ve la prioridad nacional un retroceso al pasado y Abascal augura que se implantará

Madrid, 25 abr (EFE).- El concepto de prioridad nacional, pactado por el PP y Vox en Extremadura y Aragón para intentar relegar a los extranjeros en las ayudas públicas, ha vuelto a protagonizar este sábado las declaraciones políticas, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, advirtiendo que es un "retroceso al pasado", y el líder de Vox, Santiago Abascal, augurando que "se implantará más pronto que tarde".

Sánchez lo ha expresado durante el congreso regional de los socialistas extremeños, en un vídeo en el que ha apuntado que "viola el principio constitucional de no discriminación" y supone "un salto hacia atrás sin precedentes" en derechos, en dignidad y en pérdida de oportunidades.

Además, es "un ataque directo a la esencia, al ser y también a la memoria de Extremadura", ha añadido el secretario general del PSOE en recuerdo del pasado de emigración de los extremeños.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, también en el congreso del PSOE extremeño, ha arremetido contra la prioridad nacional que el PP ha aceptado a Vox, para pedir a los de Alberto Núñez Feijóo que recapaciten: "Cojan esa firma y a la basura".

Zapatero ha subrayado que es contrario a la dignidad, a la Constitución, a los tratados internacionales y a la Carta de Derechos Civiles, así como un mensaje anticonvivencia.

La ministra de Ciencia y líder socialista valenciana, Diana Morant, desde la fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy, ha señalado que "cuando PP y Vox hablan de prioridad nacional lo que en realidad están haciendo es consolidar un modelo que ya conocemos: privatizar la sanidad, recortar en educación pública, dar la espalda a los docentes y utilizar la vivienda como instrumento al servicio de los suyos".

Abascal ha dicho a los periodistas en la localidad malagueña de Vélez-Málaga que la prioridad nacional "se va a poder implantar, más pronto que tarde," en toda España.

"Todavía queda un largo recorrido de cambios legislativos a nivel regional y nacional, cuando Vox alcance el Gobierno de la nación, y también a nivel europeo", ha avisado.

En las filas de su partido este sábado su portavoz en el Parlament catalán, Joan Garriga, ha rectificado: "Me equivoqué dejando a medias la pregunta de quién es español".

Garriga había dicho el jueves que Vox iba a considerar español a la hora de aplicar la prioridad en Aragón al que hubiera "nacido de padre y madre española".

"Solo puse un ejemplo y hay más formas de adquirir la nacionalidad", se ha justificado Garriga, quien a continuación ha defendido "endurecer" el acceso a la nacionalidad.

En los actos de precampaña electoral del PP en Andalucía se han obviado este sábado las referencias a la prioridad nacional pactada con Vox en Extremadura y Aragón.

El encargado de Igualdad en la dirección nacional, Jaime de los Santos, ha sido preguntado por la prensa en Madrid y ha dicho que la máxima prioridad nacional es que se convoquen elecciones, para añadir que "cuando hablamos de prioridad nacional, de lo que estamos hablando es de una política seria, en la que no puedan hacerse regularizaciones masivas de inmigrantes sin ni siquiera saber de cuántas personas estamos hablando".

Esos inmigrantes tienen que estar "dispuestos a formar parte de una cultura que es generosa y que no es xenófoba", porque "ni España ni el PP" lo son, así como ha remarcado que "cualquier inmigrante regularizado tiene exactamente los mismos derechos que los que hemos nacido aquí".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un acto de partido, no se ha referido a la prioridad nacional, pero sí a la regularización de inmigrantes, para opinar que "lo que quiere el Gobierno es que la integración no sea posible" y fomentar "el odio al extranjero".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha anunciado que se presentará a las primarias de Más Madrid para volver a intentar ser rival de Ayuso en las elecciones madrileñas de 2027, se ha mostrado convencida de que la dirigente del PP caerá como ha caído Viktor Orbán en Hungría, y con ella también su "modelo de prioridad nacional para los fondos buitre".

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que la izquierda está reactivada para poner "pie en pared" al fascismo y a políticas basadas en la prioridad nacional, la cual le parece el mejor ejemplo de que el PP se ha pasado a la extrema derecha.

Lo ha dicho Maíllo en el acto del 40 aniversario de IU, donde ha instado a los suyos a combatir conceptos como la prioridad nacional desde una "profunda radicalidad democrática".

El diputado de Sumar en el Congreso, Agustín Santos Maraver ha advertido desde Toledo contra la prioridad nacional: "No se puede crear un sistema de apartheid".

Ha explicado que supondría "la segregación de los ciudadanos que viven, que contribuyen, que trabajan en España, sobre la base de cuál es su origen étnico, su origen racial".

Santos está convencido de evitarlo mediante los tribunales: "Lo ganaremos defendiendo a todos esos ciudadanos que se vean discriminados en la calle, que se vean discriminados ante las instituciones, porque son nuestros hermanos y hermanas y no lo aceptaremos jamás".

Y ha pedido no aceptarlo, especialmente, en "un país que ya tiene detrás de sí la expulsión de los judíos, la expulsión de los moriscos y la expulsión de las minorías disidentes". EFE

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