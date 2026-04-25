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Ibon Navarro: "Alberto Díaz se ha roto un dedo y no quería que lo cambiásemos"

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Málaga, 25 abr (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, informó tras la victoria por 91-72 ante Hiopos Lleida en Liga Endesa que el base malagueño Alberto Díaz "se ha roto un dedo y no quería que lo cambiásemos" y destacó el papel de su equipo "desde la defensa" para ganar un partido "complicado de jugar".

"Ha sido un partido complicado de jugar, con mucha tensión y ansiedad, con tiros precipitados. Desde la defensa hemos podido recuperar el ritmo y la confianza. En el tercer cuarto, desde atrás, con el rebote y siendo un poco más agresivos hemos podido anotar y hacer un gran tercer cuarto", inició Navarro en su valoración en rueda de prensa.

"El tono defensivo ha sido muy bueno y eso no permitió correr. En los últimos partidos estuvimos con poco ritmo, con pocas posesiones a campo abierto. Por ahí hemos conseguido esa diferencia en el tercer cuarto", añadió.

Además, técnico vitoriano destacó que el Hiopos Lleida es "el equipo que mejor terceros cuartos juega en toda la liga", por lo que da valor al trabajo de sus jugadores y, en concreto, a varios que jugar tocados físicamente.

"Agradecer a Tyler Kalinoski, que no tenía que estar y ha sido el primero en querer ayudarnos; a Chris Duarte, que tenía dolor en el dedo gordo del pie que le impedía correr, y a Alberto Díaz, que se ha roto un dedo y no quería que lo cambiásemos. Ahora es tiempo para gente valiente y comprometida".

Por último, dejó una valoración del regreso del pívot David Kravish tras una grave lesión de peroné: "Es muy importante para nosotros, su energía, su positivismo. Hemos decidido que teníamos que meterlo más y se ha quitado las telarañas después de seis meses, aunque obviamente ha estado precipitado. Nos va a ayudar porque es clave. La estrella que se lesiona en otro equipo es David Kravish". EFE

afl/cb/arh

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