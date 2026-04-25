Cotrina logra el apoyo del 88,2 % a su comisión ejecutiva integradora en el PSOE extremeño

Mérida, 25 abr (EFE).- El congreso extraordinario del PSOE de Extremadura ha respaldado con el 88,2 % de los votos a la comisión ejecutiva del nuevo secretario general, Álvaro Sánchez Cotrina, que integra a todos los que iniciaron el proceso interno para elegir al sucesor de Miguel Ángel Gallardo, como Manuel José González Andrade, Ramón Díaz Farias, Blanca Martín y Soraya Vega.

La nueva comisión ejecutiva está formada por 25 miembros frente a los 45 de la anterior.

En la nueva comisión ejecutiva, que presidirá Marisol Mateos, el nuevo secretario de Organización será Andrés Tovar Núñez y el portavoz Manuel José Andrade, alcalde de Olivenza y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, que será además responsable de la Secretaría de Coordinación Territorial.

Las propuestas para el comité federal y el regional y para la comisión de ética y garantías han salido adelante con un apoyo superior al 84 %. EFE

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