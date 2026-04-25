Espana agencias

Vallejo: "Estoy feliz de que la gente se entusiasme conmigo en Paraguay"

Guardar

Madrid, 25 abr (EFE).- El paraguayo Daniel Vallejo, que accedió a dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Madrid tras ganar este sábado al estadounidense Learner Tien, vigésimo primer jugador del mundo, por 6-4 y 6-3, dijo sentirse "feliz de que la gente se entusiasme" con él en el país sudamericano.

El jugador de Asunción, de 21 años, procedente de la fase previa, ya hizo historia en su país hace dos días. Se erigió en el primer jugador guaraní en catorce años, y el segundo en el tenis paraguayo, en ganar un partido de este rango.

Sigue los pasos del legendario Ramón Delgado Vallejo, instalado ya entre los cien mejores del mundo y que tardó 80 minutos en superar a Tien, ganador de las Finales Next Gen en noviembre pasado y ya asentado en la parte alta del ránking.

"Ha sido una jornada increíble. Fue un partido como esperaba, una batalla desde el fondo de la cancha. A Tien lo conocía, sabía lo duro que iba a ser, pero lo hice bien de comienzo a fin y se nota que estoy más acostumbrado al polvo de ladrillo (tierra batida)", dijo Vallejo, en la zona mixta de la Caja Mágica.

Vallejo reconoció que "hay mucha locura en Paraguay, como es lógico", con su rendimiento, y dijo estar "viviendo un momento muy lindo".

"Estoy feliz de que la gente esté entusiasmada conmigo y espero tener una carrera larga", apuntó el tenista paraguayo, admirador de Andy Murray, Novak Djokovic y Ramón Delgado.

Su próximo rival en Madrid, en los dieciseisavos de final, será el italiano Flavio Cobolli, verdugo del argentino Camilo Ugo Carabelli.

"La condición de Madrid me va bien, hay altura, la bola pica un poco más, y jugando contra Tien se ha visto. Ahora toca Cobolli, un tipo que está entre los quince mejores del mundo, que es una gran persona, muy cercano, y voy a tratar de disfrutar al máximo", finalizó. EFE

Últimas Noticias

Solberg vuela en ‘Moya-Gáldar 2’ y amenaza el liderato de Ogier en el Islas Canarias

Infobae

Cotrina logra el apoyo del 88,2 % a su comisión ejecutiva integradora en el PSOE extremeño

Infobae

El Sanse tumba al Egara en los 'shoot-out' y desafiará al Club de Campo en la final

Infobae

El Valencia no aprovecha sus ocasiones y se llega al descanso con empate (0-0)

Infobae

Cobolli acaba con la resistencia de Carabelli

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

La Guardia Civil de Asturias encuentra a un hombre muerto y su mujer herida y ambos presentan heridas de armas de fuego

ECONOMÍA

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

DEPORTES

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda