Santiago Madrigal, plata, y Jorge Casaus, bronce en el Europeo sub-23 en sable

Redacción Deportes, 25 abr (EFE).- Los españoles Santiago Madrigal (plata) y Jorge Casaus (bronce) ocuparon dos de los escalones del podio en la modalidad de sable del Europeo de esgrima sub-23, que se disputa en Cagliari (Italia) hasta el 28 de abril.

Madrigal, que ya había sido bronce mundial y europeo a nivel júnior, llegó a la final contra el francés Evan Fraboulet. Fraboulet no partía en el torneo como uno de los favoritos, aunque había eliminado en octavos de final al italiano Marco Stigliano, segundo cabeza de serie.

En la final, Madrigal plantó cara, pero no pudo evitar que el título continental de la categoría fuera para Fraboulet (15-11), por lo que debió conformarse con la plata.

El francés había sido, además, el verdugo de Jorge Casaus en semifinales (15-8). Al repartirse dos bronces en las competiciones de esgrima, Casaus se quedó automáticamente con el tercer escalón del podio, compartido con el húngaro Huba Biró. EFE