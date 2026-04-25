Héctor Álvarez acaba octavo en omnium y Esteban Sánchez undécimo en keirin

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El ciclista español Héctor Álvarez finalizó en octava posición en la modalidad de omnium y Esteban Sánchez en undécima en la de keirin en la prueba de la Copa del Mundo de ciclismo en pista disputada en el Velódromo Nacional de Malasia ubicado en la ciudad de Nilai.

Álvarez fue decimosegundo en las dos primeras pruebas, la de scratch y la de tempo. Esos registros los mejoró considerablemente en persecución, donde acabó en tercer lugar. Todo lo acumulado, más los que sumó en la carrera de puntos, cinco en total, le permitieron acabar con setenta y siete, igualado en la octava posición definitiva con el francés Erwan Besnier. El oro se lo llevó el japonés Naoki Kojima (128), la plata el estadounidense Grant Koontz (127) y el bronce el neerlandés Yanne Dorenbos (114).

En el caso de Sánchez compartió prueba con su compatriota Alejandro Martínez y ambos se vieron obligados a la repesca tras acabar sexto y séptimo respectivamente en sus series de primera ronda. A partir de ahí, solo aguantó en competición el a la postre semifinalista, siendo segundo en su siguiente carrera por detrás del polaco Mateusz Rudyk.

Eso le permitió acceder a la ronda posterior, en la que de nuevo fue segundo de su prueba, esta vez solo siendo adelantado por el alemán Henric Hackmann. Ya en semifinales acabaría como último de su serie, lo que le llevó a disputar la lucha del séptimo al duodécimo puesto en la que logró el undécimo final. El campeón fue el local Mohd Azizulhasni Awang, seguido del neerlandés Harrie Lavreysen y del trinitense Nicholas Paul. EFE