Gabriel Iglesias, eliminado en octavos de final del Campeonato de Europa

Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El luchador español Gabriel Iglesias fue eliminado en los octavos de final la categoría libre masculina de 86 kilos de los Campeonatos de Europa que se disputan en la ciudad albana de Tirana tras caer por 11-1 contra el moldavo Eugeniu Mihalcean.

Mihalcean, subcampeón del mundo sub-23 el pasado año en Serbia, y medallista de bronce mundial en el 2023 en la misma categoría en Albania y en sub-20 en Jordania, venía de eliminar en la clasificatoria al finlandés Miko Markus Elkala tras imponerse por 8-0.

Ese buen rendimiento lo trasladó igualmente al cara a cada con Iglesias, a quien no dio opción logrando su victoria por superioridad técnica, una de las tres que se vieron en la ronda de los dieciséis mejores. EFE