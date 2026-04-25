Épica victoria de Marc Márquez en MotoGP y dos de tres poles para España

Jerez de la Frontera, 25 abr (EFE).- El piloto español Marc Márquez (Ducati) ha ganado este sábado de forma épica la carrera corta al esprint de MotoGP en el Gran Premio de España de Motociclismo, que se disputa desde el viernes y hasta el domingo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y donde los pilotos españoles han conseguido dos de las tres 'poles' posibles.

El vigente campeón del mundo de la categoría ‘reina’ se hizo con el triunfo después de haber perdido el liderato de la prueba a manos de su hermano Álex (Ducati) y de caerse a falta de cinco vueltas, cuando era segundo, debido a la intensa lluvia que caía sobre el trazado andaluz.

La rápida determinación de Márquez para entrar en boxes y cambiar a la moto calzada para agua, que ya tenía su equipo preparada, le propició la posibilidad de volver a la pista en tercer lugar y de hacerse poco después con el primer puesto mientras el resto de pilotos se veían obligados a cambiar también de neumáticos por una constante sucesión de caídas con los resbaladizos ‘slicks’.

El propio Marc Márquez, en MotoGP, y Máximo Quiles (KTM), en Moto3, han sido los corredores de España que han logrado las poles, quedándose a un paso Álex Escrig (Forward) en Moto2, donde la primera posición ha sido para el neerlandés Collin Veijer (Kalex).

Márquez marcó el mejor tiempo con una vuelta de 1:48.087 en los instantes finales de la clasificación.

En Moto2, Veijer, que realizó un tiempo de 1.39.101, estará acompañado en la primera línea de la parrilla de salida por otro español, Manu González (Kalex), tercero con 1.39.196, por los 39.15 de Escrig, segundo.

En Moto3, Quiles firmó un crono de 1:44.070 en la Q2, superando por cuatro décimas al sevillano David Muñoz (KTM), que terminó segundo tras liderar la sesión hasta el último minuto.

Muñoz, que reaparecía tras perderse varias carreras por lesiones y pasar seis veces por quirófano, volvió a destacar entre los mejores y la primera línea la completó Álvaro Carpe (KTM), actual segundo del Mundial de la categoría pequeña, cerrando una fila inicial de la parrilla de salida completamente española. EFE

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