El tiempo se estabilizará este domingo aunque habrá chubascos y tormentas en algunas zonas

Madrid, 25 abr (EFE).- La tendencia a la estabilización meteorológica en la península con el alejamiento de la dana marcará el tiempo este domingo aunque todavía se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en puntos del extremo norte y este de la meseta norte.

La Agencia Meteorológica Estatal (Aemet) ha anticipado que se esperan también chubascos y precipitaciones en el sureste del territorio peninsular así como en las ciudades autónomas de Ceuta y en Melilla.

Según la predicción, en la zona del Cantábrico, bajo un flujo de norte, los cielos amanecerán muy nubosos mientras que en el resto del territorio será poco nuboso o despejado. En Canarias se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en las islas más montañosas.

Se esperan asimismo brumas o bancos de niebla en zonas de montaña, en las islas Baleares, en el valle del Guadiana y en el interior de Galicia y apunta a la posibilidad de calima en la mitad oriental peninsular y el archipiélago balear.

Está previsto además que se dé un ascenso generalizado de las temperaturas máximas mientras que las mínimas, por su parte, subirán en Galicia, Cataluña y el Estrecho y bajarán en el tercio sudeste y Baleares. En Canarias no se esperan cambios relevantes en este sentido.

La Aemet apunta, por otro lado, a un predominio de viento flojo de componente este en la península y en Baleares, salvo en la zona del Cantábrico, donde predominará el norte. Será más intenso en los litorales, y no se descartan rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. En Canarias, se espera moderado de componente norte.

- Predicción por Comunidades Autónomas:

- GALICIA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes bajas en Lugo y zonas aledañas con brumas y nieblas al principio y al final del día y chubascos y tormentas. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el sur y las máximas en aumento. El viento será moderado de nordeste entre Ortegal y Fisterra y en el resto flojo.

- PRINCIPADO DE ASTURIAS: intervalos de nubes bajas con nieblas matinales y vespertinas en el interior. Chubascos y probables tormentas en la Cordillera que podrían ser puntualmente fuertes. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable.

- CANTABRIA: predominio de cielos poco nubosos en el litoral y, por la tarde, intervalos de nubosidad de evolución con chubascos y tormentas en los tercios oeste y sur, localmente fuertes en Liébana y en Campoo-los Valles. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento en general ligero. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna, y chubascos débiles o localmente moderados, que pueden ir acompañados de tormenta. No se descartan los bancos de niebla matinales, sobre todo en el tercio sur. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento del norte y noreste.

- COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cielo poco nuboso en el tercio norte acompañado de probables brumas y nieblas asociadas que podrían repetirse a últimas horas y alguna nubosidad de evolución que podría ir con chubascos y tormentas aislados en Pirineos y en las sierras occidentales. Temperaturas mínimas en descenso, salvo en Pirineos y máximas en ascenso. Vientos flojos variables.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso principalmente en la Ibérica, donde se pueden producir chubascos, ocasionalmente con tormenta, por la tarde sin descartar algún banco de niebla matinal aislado. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ligero ascenso. Viento variable.

- ARAGÓN: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, con chubascos acompañados de tormenta en el Pirineo. Temperaturas mínimas con cambios ligeros en Pirineos y en ligero ascenso en el resto y máximas en ligero ascenso en la mitad sur y litorales. Viento flojo de dirección variable.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso sin descartar algunos chubascos dispersos, ocasionalmente acompañados de tormenta en el norte montañoso y sierras del sur. Puede haber algún banco de niebla matinal aislado en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso. Predominará el viento del este y noreste, flojo o moderado.

- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes altas con ligera presencia de calima. Temperaturas con pocos cambios en la Sierra y en el resto de la comunidad, descenso en las mínimas y ligero ascenso en las máximas. Viento flojo.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas montañosas del nordeste y suroeste. Ligera presencia de calima sin que se descarte algún chubasco débil y aislado en las montañas del nordeste a partir del mediodía. Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso en la mitad meridional. Viento flojo con predominio del este y sureste que gira al norte en Guadalajara por la tarde.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. En el litoral de Alicante, el viento se prevé moderado del noreste y, en el resto, flojo de dirección variable, con predominio de la componente este en horas centrales.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos en general poco nubosos, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el litoral, acompañadas de precipitaciones débiles dispersas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Vientos flojos variables en el interior y moderados del noreste en el litoral.

- ISLAS BALEARES: predominio de cielo poco nuboso con probabilidad de algún banco de niebla matinal en Menorca y Mallorca. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo del este con brisas costeras en las horas centrales del día.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en las sierras, acompañada de chubascos dispersos. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en ascenso generalizado. Vientos flojos.

- CANARIAS: cielos con intervalos nubosos con probables lluvias débiles en el norte durante la madrugada. En las islas más orientales, la probabilidad de precipitaciones será baja. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, con predominio del nordeste en las islas más occidentales. EFE

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