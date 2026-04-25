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Sánchez protagoniza este domingo junto a Montero en Córdoba su segundo acto de precampaña en Andalucía

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizará este domingo, 26 de abril, en Córdoba junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, su segundo acto público en la precampaña socialista para los comicios andaluces del 17 de mayo.

El acto está programado a partir de las 11,00 horas de este domingo en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa, y se celebrará justo una semana después de la primera participación de Sánchez en la precampaña andaluza, que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad onubense de Gibraleón, también junto a la candidata socialista.

Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que Pedro Sánchez se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza formó parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

María Jesús Montero recibió también el pasado jueves, en Jaén, el respaldo del que fuera presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió mitin en la capital jiennense también en el marco de la precampaña andaluza.

Antes de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pusiera fecha a las elecciones en Andalucía, y en lo que va de año de 2026, el jefe del Ejecutivo socialista viajó a la provincia de Córdoba con motivo del trágico accidente ferroviario de Adamuz del pasado 18 de enero, que se cobró la vida de 46 personas.

Así, Pedro Sánchez se desplazó a Adamuz el pasado 19 de enero, al día siguiente del referido siniestro, para visitar el lugar del accidente, y regresó a Andalucía en febrero para visitar zonas afectadas por las borrascas que se vivieron este invierno en las provincias de Cádiz, Granada y Jaén.

Además, el presidente del Gobierno se trasladó a la provincia de Huelva el pasado mes de marzo, para participar en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró el día 6 de dicho mes en la provincia onubense, una ocasión en la que aprovechó también para rendir homenaje desde el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

La campaña de las elecciones andaluzas del 17M comenzará oficialmente a partir de la medianoche de este próximo viernes, 1 de mayo. En la campaña de los anteriores comicios del 19 de junio de 2022, Pedro Sánchez participó en tres actos públicos junto al entonces secretario general y candidato del PSOE-A a la Junta, Juan Espadas, en Cuevas del Almanzora (Almería), Cártama (Málaga) y Sevilla, en el acto de cierre de aquella campaña.

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