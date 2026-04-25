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El PSOE pide atajar el auge del franquismo entre los jóvenes visibilizando a las víctimas en las aulas

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El PSOE considera que hay que tomar medidas para contrarrestar el aumento de discursos "negacionistas, reaccionarios y revisionistas" del franquismo entre los jóvenes y plantea hacerlo en las aulas incorporando en los currículos "contenidos que visibilicen a las víctimas de la persecución y políticas represivas" de la dictadura, con especial atención a la represión femenina.

En una iniciativa que se debatirá este miércoles en la Comisión Constitucional del Congreso, los socialistas asumen que, mientras "la extrema derecha ha desarrollado una eficaz estrategia" de blanqueamiento de la dictadura basada en "bulos" y "mensajes falaces, pero impactantes", los demócratas no han "ofrecido un discurso pedagógico que conecte con los jóvenes".

En el texto, recogido por Europa Press, el PSOE alude al sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del pasado mes de enero, que revelaba que al 38% de los menores de 24 años no les importaría vivir en un régimen "poco democrático" si eso le garantiza una supuesta "mejor calidad de vida".

Es un porcentaje que supera en diez puntos a la media y que contrasta especialmente con el grupo de quienes tienen entre 55 y 64 años, en el que apenas un 22% sostiene dicha afirmación, y un dato que confirma el descenso sostenido del apoyo a la democracia entre los más jóvenes, pues si en 2017 el apoyo de los menores de 24 años era del 83%; en apenas siete años (2024) ese apoyo descendió hasta el 76%.

En opinión del PSOE, no hacer nada ante esta situación además de una "irresponsabilidad" sería "una forma de complicidad con quienes niegan la verdad histórica" y "rectivimizan a quienes sufrieron la represión". Por ello aboga por por contrarrestrar estos discursos enseñando en colegios e institutos que la dictadura franquista "sometió a la pobreza, violencia, muerte y desolación a la mayoría de la población española".

En este contexto, propone intensificar los programas orientados al conocimiento de los regímenes totalitarios y autoritarios, con especial atención a las consecuencias de vivir bajo la dictadura franquista y de las "distintas formas de violencia" ejercidas durante el franquismo.

IMPLICAR A DOCENTES Y FAMILIAS

Así, apuesta por la visibilización en las aulas de las víctimas de la represión, con especial atención a la que sufrieron las mujeres, también por el reconocimiento de su labor como "protagonistas" de una la "larga lucha por la democracia".

En paralelo, los socialistas consideran necesario promover programas de formación docente que, incluyendo los conocimientos actuales sobre el preocupante incremento de la valoración positiva del régimen franquista, incidan en una enseñanza basada en el fomento de los valores democráticos y defensa de los derechos humanos.

También piden impulsar acciones de "sensibilización" dirigidas a la comunidad educativa, incluyendo equipos directivos de los centros educativos, docentes y familias, y "acordar la cooperación técnica con las comunidades autónomas para la elaboración de todas estas actuaciones".

SACAR A LA POLICÍA DE VÍA LAYETANA

En la misma sesión de la Comisión Constitucional, el martes se debatirá una proposición no de ley de Sumar por la que se insta al Gobierno a crear "un Espacio de Memoria y Documentación Contra la Tortura y la Represión Franquista abierto al público" en la comisaría de la Policía Nacional cita en el número 43 de la Vía Layetana Barcelona.

El grupo minoritario del Gobierno volverá a defender que los agentes que trabajan en este enclave sean reubicados en otro y que la que fuera sede de la Brigada Político Social en la capital catalana se utilice ya sólo como centro memorialista y que allí se exponga toda la documentación relativa a los "expedientes policiales, represión política y tortura" realizadas en esas dependencia durante la dictadura.

En su texto, recogido por Europa Press, Sumar recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, el Parlamento catalán, e incluso la Comisión de Interior de este Congreso de los Diputados han reclamado la reubicación de la totalidad de los agentes de policía a otras dependencias.

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