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El 16º Congreso Extraordinario del PSOE de Extremadura proclamará este sábado a Sánchez Cotrina nuevo secretario general

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El PSOE de Extremadura celebra este sábado, 25 de abril, su 16º Congreso Extraordinario Regional, en el que Álvaro Sánchez Cotrina será proclamado nuevo secretario general, tras ganar las primarias del partido del pasado 11 de abril.

Un congreso que se celebra en Mérida bajo el lema 'Ahora volver a ganar', y que reunirá a 485 delegados del PSOE extremeño, elegidos previamente entre los más de 9.300 militantes, que votarán a los miembros de los nuevos órganos de dirección del PSOE de Extremadura.

En concreto, en este Congreso Extraordinario se designarán los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional, el Comité Regional, los representantes en el Comité Federal y la Comisión de Ética y Garantías del PSOE de Extremadura, que acompañarán a Sánchez Cotrina como nuevo secretario general.

Cabe recordar que Sánchez Cotrina coge las riendas del partido tras la dimisión del anterior secretario general, Miguel Ángel Gallardo, por los resultados de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en las que el PSOE perdió diez diputados, y que provocó la designación de una Comisión Gestora para dirigir el partido desde entonces.

ZAPATERO E IBARRA, EN LA APERTURA

El 16º Congreso Extraordinario arrancará a las 10.00 horas de este sábado en la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), con la apertura oficial, que contará con las intervenciones del presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, y del expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, junto a las salutaciones de representantes de UGT, CCOO y UPA-UCE Extremadura.

A ellos se unirán las del secretario nacional adjunto del Partido Socialista de Portugal, Luis Moreira Testa; la secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Tras ello, tendrá lugar, sobre las 11.45 horas, la inauguración oficial del congreso, con las intervenciones de la secretaria general de Juventudes Socialistas de Cáceres, Irene Pozas; el secretario general de Juventudes Socialistas de Extremadura, Fede González, y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Ya de 16.00 a 18.00 horas, tendrá lugar la votación de los órganos regionales, cuya proclamación será a las 18.30 horas, y posteriormente se presentará la nueva Comisión Ejecutiva Regional, y tendrá lugar la clausura del congreso con las intervenciones de la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y del secretario general del PSOE extremeño, Álvaro Sánchez Cotrina.

Cabe destacar que, en total, este Congreso extraordinario del PSOE de Extremadura reunirá a más de 1.000 personas entre delegados e invitados, entre los que se encuentran representantes de cerca de 30 colectivos sociales, sindicatos, organizaciones empresariales y agrarias, así como una delegación del Partido Socialista portugués.

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