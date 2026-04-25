Espana agencias

La primera noche del dispositivo ante el Gran Premio de Jerez se salda con 115 incidencias

Guardar

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- La primera noche del dispositivo especial desplegado con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo se ha desarrollado con normalidad y con un total de 115 incidencias atendidas desde la activación del plan de emergencias.

Según ha informado la Junta de Andalucía, del total de actuaciones coordinadas por Emergencias 112 Andalucía 51 fueron gestionadas desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y otras 64 a través del teléfono 112. La cifra supone un incremento del 4,5 por ciento respecto al mismo momento del pasado año, cuando se habían contabilizado 110 incidencias.

La mayoría de los avisos correspondieron a asistencias sanitarias, seguidas de accidentes de tráfico e incidencias circulatorias, dentro de los parámetros previstos para una cita multitudinaria como este Gran Premio.

En el ámbito sanitario, entre las 17:00 horas del viernes y las 7:00 horas de este sábado se registraron 40 asistencias leves y cinco graves, sin incidencias reseñables, según los datos recopilados por el centro coordinador del 061, hospitales y servicios de atención primaria de la provincia de Cádiz.

El Hospital Universitario de Jerez atendió a 14 pacientes, principalmente por caídas de motocicleta, todos dados de alta salvo un hombre de 45 años que permanece ingresado con fractura de tobillo.

Por su parte, el Hospital Santa María del Puerto asistió a otras 14 personas, la mayoría por incidentes de tráfico, todos leves excepto un varón que continúa ingresado con politraumatismos tras una colisión entre un coche y una moto.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este sábado en Jerez la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil para analizar la evolución del operativo. EFE

fjs/dt/ros

Últimas Noticias

Barbón alerta sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

Barbón alerta sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

Infobae

El PSOE pide atajar el auge del franquismo entre los jóvenes visibilizando a las víctimas en las aulas

El PSOE pide atajar el auge del franquismo entre los jóvenes visibilizando a las víctimas en las aulas

Luis García espera que la UD Las Palmas dé "un paso adelante" fuera de casa

Infobae

Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

Encuentran a un matrimonio muerto a tiros en su casa en Asturias

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

‘Defense’, la aplicación que la Guardia Civil obliga a instalar a los agentes en sus móviles particulares y que incluye datos confidenciales de víctimas de violencia de género

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

ECONOMÍA

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Un obrero que estaba de baja es despedido por faltar al trabajo, pero nadie le había avisado de su alta médica: gana el juicio y recibirá 8.000 euros

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”