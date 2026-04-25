La primera noche del dispositivo ante el Gran Premio de Jerez se salda con 115 incidencias

Jerez de la Frontera (Cádiz), 25 abr (EFE).- La primera noche del dispositivo especial desplegado con motivo del Gran Premio de España de Motociclismo se ha desarrollado con normalidad y con un total de 115 incidencias atendidas desde la activación del plan de emergencias.

Según ha informado la Junta de Andalucía, del total de actuaciones coordinadas por Emergencias 112 Andalucía 51 fueron gestionadas desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto y otras 64 a través del teléfono 112. La cifra supone un incremento del 4,5 por ciento respecto al mismo momento del pasado año, cuando se habían contabilizado 110 incidencias.

La mayoría de los avisos correspondieron a asistencias sanitarias, seguidas de accidentes de tráfico e incidencias circulatorias, dentro de los parámetros previstos para una cita multitudinaria como este Gran Premio.

En el ámbito sanitario, entre las 17:00 horas del viernes y las 7:00 horas de este sábado se registraron 40 asistencias leves y cinco graves, sin incidencias reseñables, según los datos recopilados por el centro coordinador del 061, hospitales y servicios de atención primaria de la provincia de Cádiz.

El Hospital Universitario de Jerez atendió a 14 pacientes, principalmente por caídas de motocicleta, todos dados de alta salvo un hombre de 45 años que permanece ingresado con fractura de tobillo.

Por su parte, el Hospital Santa María del Puerto asistió a otras 14 personas, la mayoría por incidentes de tráfico, todos leves excepto un varón que continúa ingresado con politraumatismos tras una colisión entre un coche y una moto.

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presidido este sábado en Jerez la reunión del comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil para analizar la evolución del operativo. EFE

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