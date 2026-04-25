Espana agencias

Barbón alerta sobre el concepto de prioridad nacional: "Demuestra falta de sentimiento"

Guardar
Imagen OQZWUTJBMFE5DJW6FV7E5BJYWQ

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha alertado en México sobre el concepto de prioridad nacional que incluyen los acuerdos suscritos en Extremadura y Aragón entre el Partido Popular y Vox para formar gobierno. "No solo muestran una falta de corazón, de sentimiento y de respeto, sino también el desconocimiento de nuestra propia historia", ha alertado.

En una nota de prensa, el presidente se ha preguntado cómo puede un país que fue "tierra de salida" hablar ahora "con una frialdad enorme", de prioridad nacional. Barbón ha planteado esta cuestión en su visita al Ateneo Español de México, una institución fundada en 1949 por intelectuales mexicanos y españoles exiliados como espacio de acogida para promocionar la cultural y buscar un refugio para la convivencia, la discusión y el aprendizaje.

Se trata de una institución civil, laica, democrática y sin fines de lucro, que preserva y difunde el recuerdo del exilio republicano español. A juicio del presidente, el centro no solo se ha convertido "en guardián de la memoria", sino también "en custodio de la conciencia".

El jefe del Ejecutivo asturiano ha expresado su agradecimiento a México y ha recordado la memoria del general Cárdenas, quien gobernaba el país cuando miles de españoles buscaron amparo allí tras huir de su país de nacimiento por motivos ideológicos.

"La España democrática, la España que recuerda, la España a la que yo quiero hoy poner voz, necesariamente tiene que estar agradecida al pueblo mexicano y a las instituciones, que entendieron en aquel momento que era una cuestión de humanidad abrir las puertas y acoger", ha valorado Barbón, quien ha subrayado que la historia sirve "para interpretar el presente y construir el futuro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños defiende que España es un "socio fiable" de la OTAN

Infobae

Compromís pide al CGPJ abrir expediente disciplinario al juez del 'caso exDAO' por suponer "un riesgo para las mujeres"

Compromís pide al CGPJ abrir expediente disciplinario al juez del 'caso exDAO' por suponer "un riesgo para las mujeres"

Hallan muertos a una mujer y a un hombre por arma de fuego en su casa de Lena (Asturias)

Infobae

Bolaños niega que el Gobierno tenga "ninguna preocupación" sobre la situación de España en la OTAN

Bolaños niega que el Gobierno tenga "ninguna preocupación" sobre la situación de España en la OTAN

Emocionado recuerdo para Fernández Vara en el congreso de los socialistas extremeños

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

La Justicia permite a un hombre recuperar el uso de la vivienda familiar y dejar de pagar una pensión compensatoria a su exmujer por convivir ella con su nueva pareja

Las tres cosas que nunca faltan en la España Vaciada, según un estudio: bares, farmacias y la Guardia Civil

‘Defense’, la aplicación que la Guardia Civil obliga a instalar a los agentes en sus móviles particulares y que incluye datos confidenciales de víctimas de violencia de género

La “pérdida de influencia” a la que se enfrenta España en la OTAN: “Quien manda realmente es Estados Unidos”

Bárcenas se lanza al ataque, Rajoy lo niega “absolutamente” todo y a Cospedal no le “consta” nada: las claves de la tercera semana del juicio al ‘caso Kitchen’

ECONOMÍA

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

Ni Iglesia ni fines sociales: los contribuyentes marcan cada vez menos las casillas solidarias en la Declaración de la Renta

La familia que gestionaba la farmacia de la Puerta del Sol será desalojada tras 40 años: el padre se jubila y la dueño del local no quiere que se lo quede su hijo

El precio del fertilizante complica el cultivo de maíz en Europa: los agricultores se plantean sustituir las cosechas por otros productos

Huelga de repartidores de Glovo este fin de semana: piden que no se realicen pedidos como gesto de solidaridad

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

DEPORTES

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda

Sinner, sobre la baja de Carlos en Roland Garros por su lesión de muñeca: “El tenis necesita a Alcaraz”

Sinner se levanta de un tropiezo inicial y acaba con Bonzi en su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”