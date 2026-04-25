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Bolaños cree que había "otras maneras" de comprobar la salud de Pujol en el juicio

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Barcelona, 25 abr (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, cree que había "otras maneras" de comprobar el estado de salud del expresidente catalán Jordi Pujol, como alternativa a citarlo presencialmente en la Audiencia Nacional este lunes para un reconocimiento médico.

Así se ha pronunciado este sábado en declaraciones a los medios desde Barcelona, donde ha presentado la nueva campaña de las becas "SERÉ" para jóvenes que quieran opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o letrado de la administración de justicia.

No obstante, el ministro ha puntualizado que esa citación es "una decisión de la Audiencia Nacional" y que habrá que esperar al lunes para ver en qué estado se encuentra Pujol, de 95 años.

El tribunal que juzga a la familia Pujol por su fortuna oculta en Andorra justificó citar al expresident para comprobar personalmente si está en condiciones de ser juzgado y evitar caer en el "edadismo", aunque informes previos ya constataran que padece un deterioro cognitivo. EFE

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