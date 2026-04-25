Espana agencias

Dani Mérida, tras los pasos de Jódar

Guardar

Santiago Aparicio

Madrid, 25 abr (EFE).- Dani Mérida sigue los pasos de Rafa Jódar en Madrid y en su semana grande, la que le incluyó entre los cien mejores del mundo por primera vez, acelera en el cuadro principal del Masters 1000 de Madrid en el que debuta con su estancia ya en los dieciseisavos tras batir al francés Corentin Moutet (6-3 y 6-4).

Al igual que Jódar, la gran sensación del evento, Mérida es madrileño. Veintiún años contemplan a este jugador batallador que hace poco se quedó en puertas de estrenar su palmarés cuando perdió la final del torneo de Bucarest. No fue aquello un excepción porque tras superar la fase de clasificación en la Caja Mágica ha ido a más.

Batió por segunda vez en tres días al argentino Marco Trungelliti y ahora, en segunda ronda al francés, número 30 del mundo ante el que selló la victoria más importante de su carrera.

Su segunda victoria en un Masters 1000 se consumó en una hora y 51 minutos. También en la pista 3, la que resuena cada vez que el público muestra su apoyo. Ocurrió con Trungelliti, que se quejó de la actitud del seguidor. También estuvo llena ante Moutet.

Mérida tuvo un arranque fulgurante en el partido, una puesta en escena brillante que sorprendió a su rival. Con 5-1 y saque no lo pudo cerrar. Moutet se puso con 5-3 pero ya no dejó escapar el madrileño otra ooportunidad que cerró la manga y tomó ventaja.

No acusó en ese momento la presión. Mérida es un batallador que se agarra a la pista, que no se da por vencido como mostró ante Trungelliti, ante el que salvó dos puntos de partido. Y en el siguiente parcial, rompió en el quinto juego, consolidó y se situó con 4-2.

La victoria ante el galo, le ubica ya en el puesto 85 del ránking, en una semana en la que se ha unido a Jódar y Martín Landaluce, ya eliminado, como el tercer español en debutar en el top 100 esta temporada.

Mérida se enfrentará en dieciseisavos de final del Masters de Madrid al ganador del partido entre el kazajo Alexander Bublik, octavo favorito, y el griego Stefanos Tsitsipas. EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del domingo 26 de abril de 2026

Infobae

La terna, a hombros en Palos de la Frontera (Huelva) tras lidiar con toros de Villamarta

Infobae

1-1. Empate agridulce para Burgos y Deportivo

Infobae

El 112 atiende casi 200 emergencias por el Gran Premio de Jerez, un 35 % menos que en 2025

Infobae

0-3. El PSG acelera y espera al Bayern

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

Mónica García anuncia que regresa a Madrid en las próximas elecciones autonómicas: “Si ha caído Orban, tendrá que caer Ayuso”

El vídeo que muestra cómo era el narcotúnel por el que introducían toneladas de hachís de Marruecos a España por debajo de la frontera de Ceuta

ECONOMÍA

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

Los ‘riders’ de Glovo protestan en Valencia contra el ERE que afectará a 766 empleados

La crisis de suministro del combustible aéreo no genera problemas de abastecimiento en España, pero puede encarecer los vuelos

Los europeos prevén viajar menos este verano, pero mantienen su pasión por España: sigue siendo el destino favorito de los turistas internacionales

DEPORTES

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’

La lesión de Lamine Yamal, explicada por un fisioterapeuta: “El problema muchas veces son las recaídas. El jugador tiene que haber entrenado sin molestias antes de volver”

Rafa Jódar brilla y se hace grande en Madrid para doblegar a De Miñaur y avanzar a tercera ronda