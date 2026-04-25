Abascal se reafirma en sus pactos con el PP en Extremadura ante Sánchez: "Vergüenza es promover una invasión migratoria"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reafirmado este sábado los pactos de gobierno alcanzados con el PP en Extremadura tras las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el "momento crítico" que a su juicio atraviesa la región por el "pacto de la vergüenza" rubricado por ambas formaciones.

"Vergüenza es promover una invasión migratoria y hacer que los españoles sean discriminados en su propia patria", ha manifestado en un acto público preelectoral celebrado en Almería, donde ha presumido de la "osadía" y "fanatismo" de Vox a la hora de "decir que los españoles en España tienen que tener prioridad nacional".

Asimismo, ha calificado de "vergüenza" la "corrupción insoportable de la mafia que rodea a Pedro Sánchez" por la que sostiene que Sánchez carece de "valor" y "capacidad" para "salir a la calle" y "mirar a la gente a los ojos". "Cállate la boca, convoca elecciones y devuelve la voz a los españoles", le ha espetado públicamente.

Con ello, ha insistido en que "la prioridad de los políticos españoles tiene que ser los ciudadanos españoles". "No tenemos ninguna vergüenza en defender lo obvio, lo natural, ni lo que es de sentido común", ha recalcado ante las críticas del máximo dirigente del PSOE, a quien ha acusado de "mentir a los españoles" en sus propios pactos para mantenerse en el gobierno.