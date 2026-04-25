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28-24. El Frigoríficos gana al Cuenca y da un paso de gigante hacia la permanencia

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Cangas do Morrazo (Pontevedra), 25 abr (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo dio un paso de gigante hacia la permanencia después de derrotar al Rebi Cuenca (28-24) en O Gatañal, donde sumó su tercera victoria consecutiva y se aseguró el ‘goal-average’ particular con el equipo dirigido por Lidio Jiménez.

Desde el inicio, el Frigoríficos demostró que era el que más se jugaba en el partido. Su rival venía de sellar virtualmente su continuidad en la máxima categoría y de lograr el billete para la ‘Fase Final’ de la Copa del Rey tras sorprender al Logroño, y eso se notó en la pista.

Al Cuenca le costó entrar en el partido. Empezó sin intensidad defensiva y regalando muchos balones en el ataque posicional, y eso permitió al Frigoríficos distanciarse muy rápido. Lidio pidió tiempo muerto (6-2, min.10), pero su equipo, que todavía no ha ganado lejos del Sargal, continuó acumulando pérdidas.

El Frigoríficos, con un juego coral en ataque, fue incrementando su renta hasta alcanzar una renta de ocho goles al descanso (16-8) que pareció sentenciar el duelo. Pero la imagen de Cuenca fue otra tras el paso por los vestuarios. Se enchufó en defensa y eso ayudó a que Arguillas sacara un par de balones a los extremos.

Eso coincidió con un apagón gallego en ataque. Quique Domínguez intentó frenar la reacción conquense con un tiempo muerto (19-15, min.40) que no surgió efecto. Continuó regalando balones en ataque y Cuenca, haciendo mucho daño atacando con siete jugadores, tuvo dos ataques para reducir su desventaja a dos goles. Cometió dos pérdidas y luego sufrió una rigurosa exclusión del portugués Tavares que terminó haciéndole mucho daño porque el Frigoríficos recuperó una renta de cinco goles (24-19) a falta de siete minutos. Lidio paró el choque, pero su equipo ya no consiguió apretar el marcador porque el Frigoríficos supo sufrir para sumar dos puntos de oro.

Ficha técnica:

28.- Frigoríficos del Morrazo: Panjan, Arnau Fernández (5), Samu Pereiro (6), Quintas (-), Santi López (-), Rivero (4) y D´Antino (3,2p) -equipo titular- Mateo Pallas (ps), Ludman (-), Pablo Castro (-), Gayo (2), Manu Pérez (4), Gallardo (1), Javi García (2) y Martín Fuentes (1).

24.- Rebi Cuenca: Pedro Tonicher, Nacho Pizarro (3), Perbelini (5), Manuel Lima (1), Moscariello (2), Fede Pizarro (4) y Afonso Mendes (3) -equipo titular- Arguillas (ps), Tavares (-), Toth (4), Aldini (-), Bertoldo (2), Sergio Antúnez (-).

Marcador cada cinco minutos: 3-2, 5-2, 8-4, 11-6, 14-8, 16-8 (descanso); 17-11, 19-15, 20-17, 21-18, 24-21 y 28-24.

Árbitros: Albert Pérez Acedo y Daniel Toro Ponce (comité catalán). Mostraron tarjeta roja al visitante Tavares (min.55) por acumulación de exclusiones. Además, sancionaron con dos minutos a Ludman, Pablo Castro y Pereiro (2) por parte del Frigoríficos, y a Toth, Nacho Pizarro por parte del Cuenca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 26 de la liga Asobal disputado en el pabellón de O Gatañal ante unos 1.700 espectadores. EFE

dmg/rgs/arh

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