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2-1. Toni se multiplica, remonta al Mallorca y da oxígeno al Alavés

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Vitoria, 25 abr (EFE).- Toni Martínez se multiplicó este sábado en Mendizorroza con dos goles en la segunda mitad para remontar al Mallorca (2-1), que se había adelantado con un golazo de Jan Virgili en la primera parte, con lo que el Alavés da un salto importante en la clasificación dentro de la agónica lucha por la permanencia, en la que se encuentra también el conjunto balear.

El inicio del encuentro estuvo marcado por la lesión muscular del argentino Lucas Boyé, que se vio obligado a dejar el terreno de juego, todo un golpe para el equipo vasco en este encuentro tan trascendental.

El conjunto mallorquín espero a los albiazules en su campo en un choque con poco ritmo y con los de Quique Sánchez Flores colgando balones en busca de las cabezas de sus delanteros.

Ángel Pérez fue el que más lo intento por el carril derecho, mientras que los bermellones esperaban su oportunidad al contragolpe con Vedat Muriqi descolgado en la zona ofensiva.

En una jugada aislada, en el minuto 18, el Mallorca jugó bien entre líneas y Jan Virgili se sacó un gran golpeo de la chistera para colar el balón por el segundo palo de un Antonio Sivera que no pudo hacer nada a pesar de su estirada.

Los del argentino Martín Demichelis controlaron el partido y los tiempos con serenidad, mientras el Glorioso no encontraba la manera de acercarse con claridad a los dominios de Leo Román, que apareció a la media hora de partido.

El argentino despejó un remate de chilena de su compatriota Nahuel Tenaglia, después de que Toni Martínez prolongara un saque de falta.

El colegiado permitió los duelos y dejó seguir el juego en varios encontronazos entre los jugadores de los dos equipos, aunque el partido tampoco tomó mucho ritmo.

Abde Rebbach confirmó su crecimiento durante el partido tras el paso de vestuarios y por su banda izquierda llegaron los primeros movimientos de una segunda que se jugó en el lado mallorquín, con Antonio Sivera como espectador de lujo.

Precisamente un saque de esquina lanzado por el canterano albiazul encontró la cabeza de Toni Martínez, que igualó el choque con toda la segunda mitad por delante.

La electricidad de Ángel Pérez metió en problemas a un Mallorca que eligió sus momentos de presión, pero no estaba incómodo sin balón. El extremo maño volvió a encontrar a Toni Martínez por enésima vez y el delantero murciano completó la remontada local con su segundo gol en el minuto 69, después de que su disparo golpeara en David López.

El Mallorca se volcó a por el empate y Manu Morlanes estuvo cerca de conseguirlo al plantarse en el área ante la indecisión de la zaga albiazul, que no tuvo la suficiente contundencia.

A pesar de la insistencia, los de Demichelis no tuvieron claridad de ideas en los metros finales y la trascendental victoria se quedó en Mendizorroza.

- Ficha técnica:

2 - Alavés: Sivera; Ángel Pérez (Calebe, min.82), Jonny Otto, Tenaglia, Parada (Pacheco, min.82), Rebbach; Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Aleñá (Denis, min.63); Toni Martínez (Guridi, min.81) y Boyé (Diabate, min.5).

1 - Mallorca: Leo Román; Maffeo (Morey, min.86), Valjent, López, Mascarell, Mojica (Lato, min.86); Samu, Torre (Morlanes, min.71), Sergi Darder (Prats, min.82); Virgili y Muriqi.

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a los locales Otto (min.26) y Parada (min.75) y a los visitantes Valjent (min.59)

Gol: 0-1. min. 18: Virgili. 1-1. min.56: Toni Martínez. 2-1. min.69: Toni Martínez.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio de Mendizorroza ante 16.167 espectadores. Antes del encuentro se rindió homenaje a Ander Guevara por alcanzar 100 partidos con el Deportivo Alavés. EFE

jd/jap

(foto)

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