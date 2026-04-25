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1-0. El Fulham se mete en la pelea por Europa a costa del Aston Villa de Emery

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Londres, 25 abr (EFE).- El Fulham sumó este sábado una importante victoria ante el Aston Villa de Unai Emery (1-0), que le permite seguir inmerso en la lucha por los puestos europeos al colocarse en décima posición, a solo un punto del Bournemouth de Andoni Iraola, que actualmente ocupa la plaza que da acceso a la Liga Conferencia.

A pesar de la derrota, los de Unai Emery se mantienen cuartos y siguen teniendo prácticamente sellado su clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones, al contar con una ventaja de ocho puntos sobre el Brighton & Hove Albion a falta de cuatro jornadas para el final.

Los visitantes contaron con las ocasiones más claras en la primera mitad por medio de Morgan Rogers y de Ollie Watkins, pero sus disparos se fueron rozando la meta defendida por Bernd Leno.

Cuando mejor estaba el Aston Villa, clasificado para las semifinales de la Liga Europa, Ryan Sessegnon marcó el único tanto del duelo después de recoger un rechace en el área para batir a Emiliano 'Dibu' Martínez, que antes realizó una gran parada a remate de cabeza de Sasa Lukic.

Tras la reanudación, Harry Wilson pudo aumentar la ventaja para los suyos después de aprovechar un fallo en la zaga visitante y plantarse mano a manos con el meta argentino, pero su disparo se fue muy desviado.

Inmediatamente después, Watkins desaprovechó en empate en una de las pocas oportunidades de la segunda parte del conjunto de Birmingham, que a pesar de controlar la posesión, se mostró falto de ideas y de frescura en la fase ofensiva.

A veinticinco minutos para el final, Timothy Castagne consiguió el segundo tanto tras un saque de esquina, pero el árbitro internacional Michael Oliver señaló una polémica falta previa por un bloqueo de Joachim Andersen al 'Dibu' Martínez.

Con esta victoria, el equipo del oeste de Londres se mete en la pelea por entrar en Europa la próxima temporada, mientras que el Aston Villa mantiene intactas sus opciones de conseguir la clasificación para la Liga de Campeones. EFE

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