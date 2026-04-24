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Una escritora dona sus ventas de 4 días a dos librerías conquenses que sufrieron robos

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Cuenca, 24 abr (EFE).- La escritora conquense Julia de la Fuente concluyó este Da del Libro una iniciativa solidaria con la que ha aumentado sus ventas en cuatro días para donar lo recaudado a dos librerías de Cuenca víctimas de robos.

El pasado lunes, la joven autora publicó en sus redes sociales un vídeo en el que contó la “impotencia” que tenía al conocer las noticias de dos robos producidos en las librerías ‘El Principito’ y ‘Promesas de Papel’ de la capital conquense.

Por ello, quiso comenzar una iniciativa para sus seguidores en la que todo lo recaudado al comprar los libros a través de su página web iba a ser donado a estos dos establecimientos.

“Al fin y al cabo las librerías locales son el primer hogar que hemos tenido todos los autores conquenses”, ha explicado a EFE la escritora, quien ha añadido que “siempre hay que apoyarlas porque han sido la primera estantería”.

Desde el lunes 20 hasta el jueves 23, la iniciativa “ha funcionado bastante bien porque la gente se ha volcado, sobre todo en la página web”, ha resaltado, tras valorar además que haya habido “muchos encargos” tanto de lectores de Cuenca como de fuera.

La joven escritora ha explicado que durante los últimos días las ventas de sus libros han aumentado “mucho” porque “a raíz de esto la gente se ha interesado y han puesto en las notas que querían comprar un libro para que fuera a esta iniciativa”.

La idea, ha contado, también se hizo con motivo de la dana en Valencia en octubre de 2024 para donar libros a librerías afectadas.

“Yo también doné mis libros y son iniciativas que es verdad que a veces repetimos pero suelen ir asociadas a algún tipo de causa mayor”, ha concluido. EFE

acc/cst/ros

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