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Temas del día de EFE España del viernes 24 de abril de 2026 (14:30 horas)

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PP VOX

- La Iglesia rechaza la idea de prioridad nacional: "No nos movemos a nivel de eslogan"

(Texto enviado a las 13:08; 318 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Sánchez acusa a PP y Vox de violar la Constitución con su pacto sobre "prioridad nacional"

(Texto enviado a las 10:04; 461 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Vox matiza que la prioridad nacional alcanza a los extranjeros con nacionalidad adquirida

(Texto enviado a las 10:21; 443 palabras)

- El presidente de Murcia antepone la prioridad "legal" frente a la nacional que plantea Vox

(Texto enviado a las 11:43; 238 palabras)

- La ministra Diana Morant insiste en que no se aplicará "un marco inconstitucional, xenófobo y racista"

(Texto enviado a las 11:47; 462 palabras)

ELECCIONES ANDALUCÍA

Madrid - El PP lograría revalidar la mayoría absoluta en Andalucía, según una encuesta del CIS

(Texto enviado a las 14:09; 609 palabras)

JUICIO KITCHEN (Claves)

Madrid - Rajoy vs Bárcenas: la tercera semana del juicio Kitchen enfrenta a presidente y extesorero. Santi Sánchez y María López

(Texto enviado a las 8:00; 1116 palabras) (Foto)

- Sánchez reclama al PP asumir su responsabilidad por el caso Kitchen y no amparar a Rajoy

(Texto enviado a las 9:50; 397 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

IU ANIVERSARIO

Madrid - De Sartorius a Maíllo: 40 años de IU contados por sus protagonistas

(Texto enviado a las 7:30; 1128 palabras) (Audio)

IGLESIA ABUSOS

Madrid - La Iglesia recibió 93 nuevas denuncias de abusos a menores en 2025

(Texto enviado a las 13:57; 555 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

SALUD INSOMNIO

Madrid - Expertos en sueño anteponen la terapia psicológica frente a las pastillas para el insomnio

(Texto enviado a las 12:08; 786 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8021583544)

MARISQUEO CRISIS (Crónica)

Poio (Pontevedra) - El marisqueo resiste a duras penas en Galicia: "Si vas a vivir de esto, olvídate". Paula Fernández

(Texto enviado a las 08:03 horas; 732 palabras) (Foto) (Vídeo)

EL ÚLTIMO DE LA FILA (Entrevista)

Fuengirola (Málaga) - El Último de la Fila regresa al escenario: "La prioridad es pasarlo bien y ser felices". José Luis Picón

(Texto enviado a las 12:02; 798 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

VIDEOJUEGOS NOVEDADES (Comentario)

Madrid - 'Saros', una aventura espacial de acción sobrecogedora que cambia con cada partida. Eugenio Ponz Pelufo

(Texto enviado a las 9:16; 632 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - VTiempo inestable el fin de semana, con chubascos y descenso de temperaturas

(Texto enviado a las  13:19; 703 palabras) (Foto) (Vídeo)

PENDIENTE

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - María Guardiola toma posesión como presidenta de la Junta de Extremadura tras ser investida para el cargo con los votos de su partido, el PP, y de Vox, que gobernarán en coalición por segunda vez en la región, con el debate todavía abierto sobre lo que significa la "prioridad nacional" pactada entre ambos partidos.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MÚSICA QUEVEDO (Entrevista)

Las Palmas de Gran Canaria - Al artista español más escuchado en las plataformas musicales durante 2025 le gusta presumir de raíces. En una entrevista con EFE, Quevedo desvela las claves de 'El baifo', su tercer álbum, un trabajo que suena a fiesta, a carnaval, a vida, a Canarias. José María Rodríguez

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

INVESTIGACIÓN INMUNOLOGÍA

Barcelona - CaixaResearch Institute, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y en el que ya trabajan científicos para escudriñar los entresijos del sistema inmunitario y diseñar nuevas estrategias terapéuticas para diversas enfermedades, se inaugura bajo la presidencia del rey Felipe VI.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:30h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- Toma posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Anfiteatro. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

20:00h.- Cádiz.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de ese partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, celebran un acto público en Cádiz. Plaza España. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio)

CULTURA Y TENDENCIAS

09:30h.- Madrid.- DÍA LIBRO.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz participa en la XXX Lectura Continuada de El Quijote y a las 12:30h lo hace el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Círculo de Bellas Artes.

09:45h.- Orihuela (Alicante).- MIGUEL HERNÁNDEZ.- Se inicia la XXX Senda del Poeta Miguel Hernández, de tres días de duración y en la que se recorren a pie las poblaciones que marcaron la vida del poeta alicantino. c/Miguel Hernández, 75. (Texto) (Foto)(Vídeo)

10:30h.- Barcelona - BCN FILM FEST.- La comedia 'Asesinato en la tercera planta', dirigida por Rémi Bezançon y protagonizada por Gilles Lellouche y Laetitia Casta, clausura el BCN Film Fest, el festival de cine de Barcelona que este viernes da a conocer su palmarés de la décima edición. (10:30h photocall) Hotel Casa Fuster. (Texto) (Foto)

11:00h.- Gernika (Bizkaia).- GERNIKA PAZ.- La Casa de Juntas de Gernika acoge la presentación de la iniciativa 'Violines de esperanza', un concierto itinerante de gira por el mundo que visitará Gernika, París, Berlín, Auschwitz y el Vaticano para hacer un llamamiento a la paz mundial. Casa de Juntas de Gernika. (Texto)

11:30h.- San Sebastián.- CINE DERECHOS.- Rueda de prensa de la película 'Sucia', de Bárbara Mestanza y Marc Pujolar, que compite en el 23 Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Teatro Victoria Eugenia. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

12:00h.- València.- ARTE EXPOSICIÓN.- Presentación de la exposición 'Compromiso con el arte. De Miró a Barceló', con obras de Picasso, Kandinsky, Juan Gris, Georges Braque, Cristina Iglesias, Chillida, Miró, Barceló, Valdés, Carmen Calvo o Soledad Sevilla, entre otros. Fundación Bancaja, plaza de Tetuán, 23. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Granada.- CULTURA LORCA.- Inauguración de la exposición 'Ríos (Cruzar el Archivo Lorca)', construida en torno a la relación de Federico García Lorca y el agua. Centro Federico García Lorca. (Foto)

20:00h.- Calahorra (La Rioja).- MODA VERDURA.- Diseños de vestidos, joyas, tocados y zapatillas confeccionados con los productos que se cultivan en la huerta de la ciudad riojana de Calahorra participan en el Concurso Pasarela 'Ciudad de la Verdura'. Parque de la Era Alta. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

21:00h.- València.- MÚSICA CONCIERTO.- Concierto de Bad Gyal, que presenta los temas de su nuevo trabajo discográfico, “Más Cara”. Roig Arena.

21:30h.- Avilés (Asturias).- RODRIGO CUEVAS.- Rodrigo Cuevas inicia nueva gira en Avilés. Pabellón de la Magdalena. (Texto) (Foto).

EFE

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