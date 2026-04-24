Prisión provisional para 5 de los 11 detenidos el martes en Lleida por tráfico de armas y marihuana

La plaza 3 de la sección instrucción del tribunal de instancia de Lleida ha recibido este jueves a los 11 detenidos tras un dispositivo policial para desarticular una red presuntamente dedicada al tráfico de marihuana y armas en Lleida el martes, y ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para 5 de los arrestados.

Para los 6 otros detenidos, ha acordado libertad provisional con comparecencias quincenales en el juzgado, ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) en un comunicado este viernes.

Han señalado que la causa está abierta por los delitos contra la salud pública; pertenencia a organización criminal; tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

DISPOSITIVO

En el dispositivo policial se realizaron entradas y registros Lleida y Seròs y se intervinieron más de 1.000 plantas de marihuana, así como armas, dinero y una gran cantidad de munición metálica y semimetálica.

El despliegue policial contó con cerca de 200 efectivos, con agentes de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), Brigada Mòbil (BRIMO), el Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), Policía Científica, Unidad Canina, Medios Aéreos, Sala Central y Unidad de Seguridad Ciudadana.