La jueza del accidente de Adamuz unificará las 148 acusaciones personadas en el caso

Córdoba, 24 abr (EFE).- La jueza que investiga el accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 personas unificará las 148 acusaciones personadas en el caso, 142 particulares y 6 populares.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la titular del juzgado de Montoro (Córdoba) que instruye el caso, dictó el pasado miércoles sendas providencias en las que requería tanto a las acusaciones particulares personadas, que suman 142, como a las acusaciones populares -seis- para que, en el plazo de quince días "procedan a unificarse bajo una sola representación y dirección letrada, designando al efecto procurador y letrado comunes, con indicación expresa de quién asumirá la representación unificada".

Además, apercibía expresamente a las referidas acusaciones particulares de que, transcurrido el plazo concedido sin haberse alcanzado acuerdo, este órgano judicial "procederá a su unificación de oficio".

En una providencia posterior, fechada el 23 de abril y notificada este viernes a las partes, indicaba que "a fin de salvaguardar el principio de contradicción, la igualdad de las partes personadas y la adecuada ordenación del procedimiento", acuerda dar la opción a las partes personadas para que formulen las alegaciones que "estimen pertinentes en relación a la procedencia y alcance de la unificación interesada" en un plazo de diez días.

También suspende el cómputo del plazo de quince días, que "quedará en suspenso hasta en tanto en cuanto recaiga resolución resolviendo sobre la cuestión de la unificación una vez formuladas las alegaciones, reanudándose el cómputo una vez se dicte la oportuna resolución, y sin perjuicio de que a la vista de lo resuelto se pueda dejar sin efecto o modificar la providencia de 22/04/2026".

Finalmente, también acuerda "mantener en todos sus extremos la providencia de 22/04/26 en lo no afectado por la presente resolución". EFE