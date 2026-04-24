La CNMC abre un plazo de 15 días para que los operadores puedan solicitar los números 400

Madrid, 24 abr (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un plazo de 15 días para que los operadores puedan solicitar la asignación de números 400 atribuido a la prestación de llamadas comerciales, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con ello, comienza el procedimiento para la asignación inicial de esta numeración del rango 400, que se deberá de utilizar obligatoriamente a partir de octubre para hacer llamadas comerciales.

De lo contrario, los operadores de telefonía deberán bloquearlas, según anunció el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, la semana pasada.

Esta numeración para llamadas comerciales se asignará en bloques de 1.000 números.

Todas las solicitudes de asignación recibidas hasta la finalización del periodo fijado serán tratadas indistintamente con la misma prioridad, sin tener en cuenta el orden de presentación de las mismas.

Además, a partir de junio, solamente podrán enviar mensajes masivos aquellas compañías y entidades que estén inscritas en el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

Esta medida supone el desarrollo de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada de forma definitiva en diciembre de 2025, que, entre otras medidas, refuerza la prohibición de realizar llamadas comerciales no deseadas sin consentimiento previo.

Hasta ahora, con la nueva regulación, se han conseguido bloquear más de 192 millones de llamadas y 17 millones de SMS. EFE