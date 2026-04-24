El proceso de regularización supera las 130.000 solicitudes en una semana

Madrid, 24 abr (EFE).- Más de 130.000 personas han solicitado la regularización extraordinaria en la primera semana del plazo establecido por el Gobierno, según ha informado este viernes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
A estas solicitudes, sumando la vía presencial y telemática, se añade que se han asignado ya 55.000 citas hasta el próximo 30 de abril, sin registrar incidentes.
El departamento que dirige Elma Saiz ha asegurado que el procedimiento se está desarrollando con normalidad y está cumpliendo todas las previsiones. EFE
