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El Oporto de Gabri Veiga visita al Estrela con el título cada vez más cerca

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Lisboa, 24 abr (EFE).- El Oporto del español Gabri Veiga visitará este domingo el terreno del Estrela da Amadora en la 31ª jornada de la Liga de Portugal, una cita en la que el líder podría acercarse aún más al título.

Veiga fue precisamente uno de los autores de los goles con los que su equipo venció al Tondela (2-0) en la anterior jornada, lo que, sumado a la derrota del Sporting en el derbi frente al Benfica (1-2), dejó a los 'dragones' aún más cómodos en el liderato, con una ventaja de siete puntos.

El próximo desafío es un Estrela da Amadora en una situación delicada, ya que el equipo propiedad del exinternacional francés Patrice Evra ocupa el 15º puesto y lucha por mantenerse en la categoría.

También el domingo, el Sporting, tercero pero con un partido menos, se enfrentará al colista AVS, cuyo descenso a la segunda división ya es un hecho.

Será una oportunidad para que el máximo goleador de la Liga Portugal, el colombiano Luis Suárez -con 24 goles-, rompa su sequía goleadora, pues lleva siete partidos sin marcar, cinco con el club y dos con su selección.

Y el sábado, el Benfica, actualmente en el segundo puesto, recibirá al Moreirense (7º).

El favoritismo está del lado de los del técnico José Mourinho, ya que hay que retroceder hasta 2018 para encontrar la última vez que el Moreirense venció a las 'águilas'.

Además, el cuadro norteño acudirá a Da Luz sin uno de sus titulares en la defensa, el lateral valenciano Álvaro Martínez, por lesión.

La ronda también contará con el desplazamiento del Braga al archipiélago de las Azores el domingo para enfrentarse al Santa Clara (13º), el último partido del equipo del técnico mallorquín Carlos Vicens antes de recibir al Friburgo en la ida de las semifinales de la Liga Europa.

Partidos de la 31ª jornada de la Liga Portugal:

-Viernes

Alverca - Arouca

-Sábado

Tondela - Nacional da Madeira

Benfica - Moreirense

Vitória de Guimarães - Rio Ave

-Domingo

Estoril - Famalicão

Santa Clara - Braga

Estrela da Amadora - Oporto

AVS - Sporting

-Lunes

Gil Vicente - Casa Pia. EFE

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