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El Millwall sopesa denunciar su implicación con el Ku Klux Klan en un libro infantil

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Londres, 24 abr (EFE).- El Millwall, equipo del Championship (Segunda división inglesa) sopesa denunciar al ayuntamiento de Westminster (Londres) por distribuir libros infantiles en los que se relaciona a este club con el Ku Klux Klan.

En dicho libro aparece la imagen de una persona vestida como un miembro de esta grupo de extrema derecha y racista con el brazo derecho en alto y el escudo del Milwall en el pecho. A su lado está un jugador de fútbol que dice la frase: "El racismo nunca se ha ido. Fui insultado en un partido contra el Millwall, pero más tarde puede enseñarle a estos racistas mi medalla de campeón del Championship".

Este libro tiene el título de "La historia de Paul Canoville" y relata cómo este futbolista, el primero negro en la historia del Chelsea, fue víctima de abusos racistas en la época.

Según el diario británico "The Times", la fundación Paul Canoville confirmó la historia, que unos individuos del Millwall le insultaron en los años 80 vestidos como miembros del Ku Klux Klan, pero negaron tener nada que ver con el contexto de este libro, que ya ha sido retirado de la circulación por el ayuntamiento de Westminster.

"Aceptamos que el uso de esta imagen ha sido una forma insensible de mostrar el histórico problema del racismo en el fútbol. Nos hemos disculpado con el Millwall por el inapropiado uso de su logo y por cualquier ofensa causada", dijo el ayuntamiento en un comunicado.

Por su parte, el Millwall, a través de su grupo de aficionados mayoritario, confirmó que han recibido una disculpa, pero que esta imagen ha creado una falsa impresión del club y ha dañado a la institución.

"El Ayuntamiento ha confirmado que no va a distribuir más copias y que todo el material que está en su propiedad será destruido. El club aún está considerando su posición legal en este asunto".

A falta de dos jornadas para el final de la liga, el Millwall está ante una gran oportunidad de ascender a la Premier League por primera vez desde 2004. El Millwall está en tercera posición con 49 puntos, los mismos que el segundo, el Ipswich Town, que tiene un partido menos jugado. Los dos primeros equipos de la clasificación ascienden de forma directa a Premier League mientras que del tercero hasta el sexto disputan un 'playoff'. EFE

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