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Corberán: “El partido del Girona es reto muy físico y muy mental”

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Paterna (Valencia), 24 abr (EFE).- El técnico del Valencia, Carlos Corberán, expresó que el partido de este sábado contra el Girona en Mestalla “es un reto muy físico y mental” y apuntó que deben estar centrados en demostrar que son “un grupo fuerte”.

“El Girona es un rival que nos va a exigir mucho en lo físico y en lo mental. Es un rival que está muy cómodo teniendo la pelota, tiene mucha posesión y hay que saber convivir con eso a nivel físico para evitarlo y a nivel mental para no verte superado si acumula mucha secuencia de pase”, analizó este viernes en rueda de prensa.

Corberán asintió que el equipo vive cada partido como una final porque son conscientes de la puntuación y de la exigencia de la situación. “Estamos centrados en nosotros mismos y en hacer el mejor partido posible. Necesitamos sumar puntos y nuestra concentración está en qué tenemos que hacer en el campo para conseguirlo”, agregó.

“Se está viendo una Liga donde los detalles llevan la balanza a un lado u otro y hay que hacer todo lo posible para que los detalles caigan a nuestro favor. Hay mucho que podemos hacer para que eso pase: la concentración, intensidad, energía, espíritu, lucha y organización”, aseguró.

Además, Corberán contó que después del partido de Mallorca tuvieron una charla “muy interesante” con los jugadores: “Lo que escucho me gusta mucho desde el aspecto emocional, táctico… Es un grupo que trabaja muy bien, aunque el trabajo no te garantiza resultados, pero el nivel de compromiso, implicación, entender y sentir lo veo muy alto”.

“Ojalá capitalicemos esas ganas haciendo un buen partido”, dijo el técnico, que también afirmó que el director general de fútbol Ron Gourlay dio otra charla al equipo. “Su apoyo a todos nosotros es una constante desde que ha llegado”, dijo, y agregó que “tanto el apoyo como la claridad siempre son bienvenidos, pero todos estamos muy mentalizados”.

Por otro lado, Corberán fue preguntado por Pizarro Gómez, que será el árbitro del VAR en Mestalla después de serlo también en Mallorca, en un partido en el que los jugadores, el técnico y Ron Gourlay protestaron un penalti a Gayà que no fue pitado.

“Si repitiéramos el árbitro del anterior partido estaríamos tranquilos porque creemos en la honestidad y en el buen hacer de los árbitros, pero es verdad que hay una confusión que afecta al fútbol, no solo al Valencia, a todos los que estamos en este mundo, nos gustaría tener más claridad sobre los conceptos residuales, temeridad, revisable…”, reflexionó.

Mientras, sobre Unai Núñez apuntó que entrará en la convocatoria, aunque las dos sesiones que ha completado han sido cortas y sin la carga de una sesión normal de entrenamiento, y sobre Thierry Rendall apuntó que tiempo de baja puede ser alrededor de tres semanas, pero en función de la evolución puede irse a cuatro. Preguntado sobre la renovación del portugués, que acaba contrato en junio, dijo que “hay situaciones de futuro que son imposibles de predecir o hablar”.

Por último, Corberán expresó que espera un gran ambiente en Mestalla: “El apoyo de Mestalla siempre es máximo, sus datos de asistencia son los más altos de la Liga. Para nosotros jugar en Mestalla siempre es una buenísima noticia”.

“La afición del Valencia te da todo y te exige todo. Eso es ser del Valencia y lo sabemos. Esa exigencia solo es positiva para nosotros. Para nosotros es clave, es vital, pero eso no se regala. Debemos dar lo máximo de nosotros y estamos dispuestos a ello porque la afición es crucial para nosotros”, finalizó. EFE

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