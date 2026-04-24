Confirmado como asesinato machista el crimen de Alejandra Maryvin en Seseña (Toledo)

(Actualiza la NA5221 con información del Ministerio de Igualdad)

Seseña (Toledo)/Madrid, 24 abr (EFE).- La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado que el asesinato de Alejandra Maryvin, de 43 años, cometido este jueves en Seseña (Toledo) por su expareja, es un crimen machista.

Con el asesinato de Alejandra Maryvin, de nacionalidad venezolana, son 17 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año en España, la primera en Castilla-La Mancha, y 1.360 desde 2003.

Según explica el Ministerio de Igualdad existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, un hombre de 50 años y también de nacionalidad venezolana que se ha suicidado.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han reclamado en un comunicado "todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia".

Durante el minuto de silencio que se ha guardado este viernes en Seseña, el delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha hecho un llamamiento a la unidad de toda la sociedad para luchar contra la lacra de la violencia machista. "Una nueva mujer, y son demasiadas, aunque una sola lo es, ha muerto a manos de su expareja con desprecio a su dignidad".

Tras reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Sabrido ha expresado la consternación y tristeza por este crimen, que ha condenado "desde lo más profundo" de su alma y ha trasladado las condolencias y solidaridad a sus amigos.

El crimen se cometió este jueves, cuando el presunto agresor golpeó al hijo de la víctima -un chico de 20 años- en plena calle, por lo que el joven tuvo que ser trasladado al Hospital de Toledo donde permanece ingresado en la UVI. Tras la agresión se dirigió al domicilio de su expareja, donde la mató con un arma blanca y después se quitó la vida.

La mujer había denunciado a su agresor a finales de enero por violencia machista, en concreto por el maltrato psicológico y las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue detenido en virtud de esa denuncia y este 12 de abril volvió a ser arrestado por quebrantamiento de una orden de alejamiento. Además tenía antecedentes por violencia machista, y la mujer estaba en el sistema VioGén con un nivel de riesgo bajo.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. EFE

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