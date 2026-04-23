Vox pide a la Dirección del PP que no ponga "palos en las ruedas" al criterio de 'prioridad nacional'

La vicesecretaria de Organización Territorial de Vox, María Ruiz, ha reclamado a la Dirección del PP que no ponga "palos en las ruedas" al criterio de 'prioridad nacional' para acceder a servicios públicos, y ha afirmado que "no se entiende" que en el Congreso de los Diputados el Partido Popular haya votado en contra de una moción en defensa de este concepto, cuando los 'populares' de Aragón y Extremadura lo han asumido en sus acuerdos de gobierno con Vox.

Ruiz, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha insistido en las críticas de Vox a las "regularizaciones masivas" de personas migrantes que, según ha dicho, se van a producir en España.

Frente a esta situación, ha defendido el concepto de 'prioridad nacional' recogido en los acuerdos de gobierno firmados por PP y Vox en Extremadura y Aragón. En este sentido, ha subrayado la necesidad de destinar los recursos disponibles preferentemente a quienes se ha referido como "los nuestros".

La dirigente de Vox ha lamentado que su partido se está quedando "prácticamente solo" en la defensa de esta cuestión. En este sentido, se ha referido a la decisión del PP de votar en contra, en el Congreso de los Diputados, de una moción de Vox que recogía el concepto de 'prioridad nacional', el cual los 'populares' de Extremadura y Aragón han aceptado en sus respectivos acuerdos de gobierno con la formación presidida por Santiago Abascal.

EL PP "LO TENDRÁ QUE RESOLVER"

Ruiz ha considerado que esta diferencia de criterio puede deberse a que "los varones regionales del PP entienden que tienen que trabajar por los ciudadanos de sus regiones y que tienen que llegar a acuerdos con nosotros, porque es la única manera de mejorar las cosas y de seguir avanzando y seguir gobernando".

En el caso de la Dirección nacional del Partido Popular ha subrayado que "lo que debería hacer es no poner palos en las ruedas para que podamos hacer esa gestión allí donde estamos". "No se entiende muy bien, pero es un asunto que ellos tendrán que resolver", ha añadido.

"INNEGOCIABLE"

En todo caso, ha advertido de que su partido mantendrá la exigencia de aceptar el concepto de 'prioridad nacional' en las negociaciones que puedan llevarse a cabo para la formación de gobierno en Castilla y León y Andalucía. "La 'prioridad nacional' es innegociable", ha avisado.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que los gobiernos de otros países de Europa apliquen este mismo criterio, ha afirmado que "efectivamente, cada gobierno tiene que mirar por sus ciudadanos". "Nosotros no podemos meternos ni nos vamos a meter nunca en cómo gestiona un gobierno en su país", ha añadido.

En su intervención ante los medios de comunicación, Ruiz también ha vuelto a denunciar las "agresiones" que --según ha afirmado-- padecen los representantes de Vox por parte de "la ultraizquierda".