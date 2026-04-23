Bendodo apoya la "prioridad nacional basada en el arraigo" y afea a Vox su "cambio de criterio" sobre eso en el Congreso

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha defendido este jueves el concepto de "prioridad nacional basada en el arraigo" que se ha incluido en los acuerdos de gobierno que su partido ha suscrito en los últimos días con Vox en Extremadura y Aragón. Además, ha afeado al partido de Santiago Abascal el "cambio de criterio" que, según ha señalado, mostró dicha formación en relación a esta cuestión al hilo de una enmienda que presentó el PP a una moción de Vox debatida este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados.

Elías Bendodo se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita a la Feria de Sevilla, en la que ha comenzado subrayando que en el PP asumen "fielmente" lo que han firmado "tanto para la formación del gobierno en Extremadura como en Aragón".

Además, ha aludido a la moción de Vox debatida este pasado miércoles en el Pleno del Congreso en la que instaba a aplicar el criterio de "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas y a derogar la regularización extraordinaria de migrantes, y que contó con el rechazo del PP después de que no fuera aceptada la enmienda que había propuesto el Grupo Popular que, según ha defendido Bendodo, "contenía la literalidad del acuerdo de Extremadura y de Aragón con respecto a la prioridad nacional".

Por ello, el vicesecretario del PP ha señalado que no son los 'populares' quienes tienen que "explicar" un "cambio de criterio", porque ellos firmaron los acuerdos de gobierno para Extremadura y Aragón y los trasladaron a dicha enmienda presentada a la moción de Vox en el Congreso.

"Los que tienen que explicar su cambio de criterio son los que firmaron por la mañana un acuerdo y votaron lo contrario al mismo acuerdo por la tarde en el Congreso de los Diputados", ha sostenido el vicesecretario 'popular', quien en ese punto ha reivindicado que el PP mantiene una "coherencia" sobre este asunto.

Además, ha aprovechado la cuestión para tratar de dejar claro que en el PP no están "ni a favor de la regularización masiva" de migrantes que ha planteado el Gobierno de Pedro Sánchez, "ni de las deportaciones masivas, como plantea otro partido".

"Nosotros estamos a favor de una inmigración legal, ordenada, que venga a nuestro país a adaptarse, a nuestras costumbres, a trabajar", ha abundado Bendodo antes de advertir, en esa línea, de que "la inmigración que venga" a España "a delinquir, o simplemente a cobrar subvenciones, no será bien recibido y tendrá que irse".

"Llámelo usted 'prioridad nacional' o no 'prioridad nacional', pero este es el proyecto de inmigración del Partido Popular", el de una inmigración "regular, ordenada, que venga a trabajar, a integrarse y adaptarse a nuestras costumbres", y que, así, será "bienvenida, sin ninguna duda, porque hace falta", según ha continuado señalando el vicesecretario del PP.

Bendodo también ha defendido que lo que ha firmado su partido tanto en Aragón como en Extremadura es "la prioridad nacional basada en el arraigo", así como que el "proyecto de inmigración" que sigue el PP se basa como "siempre" en "el respeto a la ley y a la Constitución".

"Todo lo que no cumple la ley y la Constitución, evidentemente no contará con el apoyo del Partido Popular", ha proclamado en esa línea el representante del PP, antes de remarcar, por ello, que "la literalidad de los acuerdos de Aragón y Extremadura cumplen la Constitución y las normas".