Vox en Cataluña defiende que el pacto con el PP en Aragón evita "fronteras lingüísticas"

Barcelona, 23 abr (EFE).- El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha defendido este jueves que el pacto con el PP en Aragón evita "fronteras lingüísticas" y preserva el español como "lengua común".

Así se ha pronunciado en declaraciones desde la carpa del partido en Barcelona por Sant Jordi, tras el acuerdo entre PP y Vox para investir al popular Jorge Azcón como presidente aragonés que incluye medidas para "librar a Aragón de la imposición del catalán".

Preguntado por estas medidas, Garriga ha asegurado que le gustaría más "valorar la limitación del español" en Cataluña.

Sobre si iniciativas como las pactadas pueden hacer desaparecer el catalán en los municipios de Aragón que colindan con Cataluña, ha dicho: "El catalán se defiende hablándolo. Ni Franja ni 'fronjo", ha añadido, en referencia a esa zona.

"Tenemos dos lenguas, catalán y español, y aquí el PSC y el separatismo no las está respetando", ha sostenido.

También ha defendido el criterio de "prioridad nacional" en la adjudicación de ayudas y prestaciones públicas, previsto en el pacto de PP y Vox, que considera que se refiere a los españoles de nacimiento.

"La nacionalidad la establece el Código Civil. Es español el nacido de padre y madre española", ha apuntado.

Sobre la citación judicial del expresident Jordi Pujol en la Audiencia Nacional el próximo lunes, ve "un escándalo" que aún no haya sido "juzgado y condenado". "Ya tendríamos que tener una sentencia", ha sostenido.

Joan Garriga también ha aprovechado para reivindicar los orígenes históricos de la Diada de Sant Jordi, recordando sus raíces cristianas.

Así, ha subrayado que Sant Jordi era "un santo" que cogió protagonismo durante la Reconquista, cuando luchó contra "el dragón que era el islamismo".

En ese sentido, ha llamado a defender "la cruz frente a la barbarie", que según él es la "pérdida de la identidad, el avance del islamismo y los progres".

También ha criticado que el Ayuntamiento de Barcelona no haya incluido referencias cristianas en el cartel de Sant Jordi de este año y, en su lugar, haya apostado por retratar a "un Sant Jordi dando un beso a una dragona". EFE