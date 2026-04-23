Piden que se investiguen denuncias de tortura a siete personas tras varias condenas de Europa

Siete personas que denuncian haber sufrido torturas por parte de agentes policiales han presentado una iniciativa conjunta para pedir que la justicia española investigue sus casos después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya condenado en diez ocasiones a España por no investigar estas denuncias.

En concreto, en siete de estos diez casos se va a hacer una petición para que los tribunales investiguen las denuncias, según ha explicado este jueves en Pamplona el Observatorio de Derechos Humanos (GEBehatokia). En los otros tres casos, "la casuística es distinta" y no se suman a esta iniciativa.

Iratxe Urizar, abogada de GEBehatokia, ha afirmado que las sentencias de Europa "abarcan tiempos diferentes, épocas, gobiernos y situaciones sociales, como una constante de nuestro pueblo, donde la tortura siempre ha estado ahí en las últimas décadas". "No solo no se actúa de oficio, no se protege a la víctima, sino que se protege al victimario y se perpetúa una estructura que hace que cada eslabón sea necesario para mantener esta impunidad: desde la opacidad de la incomunicación hasta la inactividad de los jueces. Tampoco hay ninguna medida adoptada por parte del Gobierno del Estado español", ha señalado.

Por su parte, Martxelo Otamendi, una de las personas que denunció tortura y que forma parte de esta iniciativa conjunta, ha afirmado que "la tortura no puede ser impune, sin castigo, y menos aún si la principal autoridad judicial existente en el ámbito de los derechos humanos, es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha condenado en varias ocasiones al Reino de España por no haber investigado con garantías suficientes las denuncias interpuestas por los detenidos vascos".

Otamendi, que ha hablado en nombre de las personas que solicitan la investigación de sus casos, ha asegurado que "está claro que, entre líneas, el Tribunal de Derechos Humanos ha dicho a la Justicia española que no puede seguir negando la tortura, que no puede actuar como si la tortura fuera una invención, que la realidad de la tortura es una realidad insoslayable, que debe tomar y analizar muy en serio, con todas las garantías, las denuncias de tortura".

El abogado Óscar Sánchez ha destacado que "hoy es el momento de verificar lo que hubo tras el cierre en falso de denegar justicia a las víctimas de la tortura, es el momento de retomar los casos donde los dejó el TEDH y cumplir su mandato". "Hoy impulsamos una iniciativa judicial para solicitar la reapertura de aquellos procedimientos que no fueron efectivos para que, con las sentencias condenatorias del TEDH en la mano, esta vez lleguen hasta el final", ha indicado.

Sánchez ha resaltado que "la investigación efectiva que el tribunal reprochaba al Estado español nunca llegó a producirse y sigue sin sustanciarse a día de hoy". "Es por lo que solicitamos ante los juzgados señalados en estas condenas que investiguen ahora las torturas que no investigaron y establezcan las responsabilidades, sentando en el banquillo a los agentes policiales y, si es posible, condenándoles por los delitos perpetrados", ha señalado.