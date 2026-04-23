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Picardo admite que la postura de España en la soberanía de Gibraltar "no le es simpática"

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Madrid, 23 abr (EFE).- El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha reconocido que la posición que defiende el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre la soberanía del Peñón no la considera "simpática", pero esa discrepancia de España está recogida en el acuerdo sobre Gibraltar como lo está la posición británica.

Picardo, en un desayuno informativo, se ha referido al capítulo espinoso de la soberanía de Gibraltar ante quienes como PP y Vox creen que España ha capitulado ante Reino Unido, recordando así que nuestro país no ha renunciado a sus aspiraciones soberanistas sobre el Peñón como queda reflejado, ha explicado, en el artículo 2 del acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar.

En este artículo se establece que el tratado no afecta a las posiciones jurídicas sobre la soberanía de España ni del Reino Unido.

Presentado por el periodista Xabier Fortes, ha insistido en que el acuerdo que se firmó el 11 de junio del año pasado y que supondrá el derribo de la verja "para siempre" a partir del 15 de julio, "era el único posible" al que se podía llegar, refiriéndose a los "cantamañanas" que lo han criticado.

En todo caso, esas discrepancias -ha subrayado el ministro principal- ocupan una página de las 1.083 de acuerdo con el que se ha conseguido dar "pasos gigantescos", que marcan el principio de un camino de "colaboración y relanzada convivencia".

Ha rechazado plantear este "histórico" acuerdo "como si fuera un partido de fútbol donde uno marca un gol a otro" porque aquí lo importante -ha afirmado- es que quienes ganan con ello "son las personas".

También ha recordado que no es necesario que el tratado se ratifique en el Parlamento español, ya que el Consejo Europeo ya decidió que "no es un acuerdo mixto sino de competencia exclusiva europea" y si pasa por la Cámara de Reino Unido es debido a la ley británica de acuerdos, según ha explicado Picardo.

Y la fecha para que lo ratifique el Parlamento Europeo está aún sin concretar pero no será hasta después del verano, ha señalado Picardo que lleva quince años como ministro principal y afronta ya su último mandato al frente del gobierno gibraltareño, que dejará para volver a la abogacía.

Ante diputados de Sumar, EH Bildu, representantes de algunos ministerios y embajadores, entre otros asistentes, Picardo ha valorado las ventajas que el tratado supone para el Peñón al establecer por primera vez un mercado único entre Gibraltar y la UE, que no era así cuando Reino Unido era miembro de la Unión, y también para toda la zona del Campo

Ha aprovechado para desear que algún día en su país haya la convicción para volver a la Unión Europea: "creo que el pueblo británico ha comprendido que vendieron muchísimo humo con el 'brexit'".

No ha dado pistas de cómo se escenificará el acuerdo a partir del 15 de julio pero sí ha dicho que ha invitado a Albares a los preparativos tanto a nivel político como personal, calificado además de "histórico" el encuentro que ambos mantuvieron ayer, el primero bilateral que se produce entre ambos en la sede del Ministerio, para abordar los preparativos relacionados con la aplicación del acuerdo. EFE

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