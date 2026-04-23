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Pablo Hernández: “Es un partido de 'play-off'”

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Castellón, 23 abr (EFE).- El CD Castellón afronta este sábado el duelo ante un rival directo como es el Málaga en la lucha por el ascenso a Primera división con la idea, en palabras de su técnico, Pablo Hernández, que se trata de "un partido de 'play-off' el que se vivirá en el estadio de La Rosaleda.

“Es un partido muy importante ante un rival directo, pero no va a ser definitivo”, recordó Pablo, quien animó a “afrontarlo como lo que es, un partido importante, un partido que nos puede servir de ejemplo y de espejo en un hipotético play-off”, dijo ante los medios Pablo.

El técnico reconoció que el resultado final no será definitivo en las aspiraciones de ascenso ya que “todos los partidos son tres puntos”, pero “a nivel de lo que puede significar mentalmente, ganar un partido así nos puede dar mucho para afrontar los últimos cinco partidos de liga”, apuntó.

En la rueda de prensa previa al encuentro, también lanzó el mensaje de que “sería un error pensar que esto es una final, que si ganas lo vas a tener todo hecho, y si lo pierdes estás fuera”.

El entrenador castellonense destacó del Málaga que está "haciendo las cosas muy bien desde la llegada de su entrenador" y que se trata de "un equipo joven, con mucho talento, un equipo alegre, que ofensivamente tiene muchas variantes y jugadores de mucha calidad, y un equipo que, sobre todo en su casa, es fuerte”, añadió.

El Castellón tiene las ausencias de Alberto Jiménez y Beñat Gerenabarrena por sanción, “dos bajas de jugadores importantes, jugadores que estaban siendo fundamentales en nuestro esquema”, reconoció. EFE

qrg/cta/og

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