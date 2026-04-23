Osasuna rehace las cuentas con errores y zanja la primera mitad de temporada con beneficio

Pamplona, 23 abr (EFE).- Osasuna cerró la primera mitad de la temporada, a 31 de diciembre de 2025, con un beneficio de 581.746 euros después de impuestos, un resultado que contrasta con unas pérdidas antes de impuestos de 3,3 millones de euros y se explica, en gran medida, por el tratamiento fiscal derivado de las operaciones de venta realizadas durante el periodo.

Lo explica el club en una nota en la que advierte sobre algunos cambios en las cuentas anteriores, ya que las de la temporada 2024-25 se han "reexpresado" al detectar errores tras el cambio cambiar de empresa auditora y la reestructuración del Departamento Financiero.

Sobre esta primera parte de la temporada actual, el club ha generado “plusvalías relevantes”, principalmente por la venta de jugadores, y ha aplicado el régimen fiscal previsto en la normativa navarra que permite destinar la tributación de esas ganancias a otros nuevos activos. Es decir, el club puede destinar parte del beneficio obtenido en la venta de jugadores a otras inversiones como la futura ampliación de Tajonar.

Es algo que ya se hizo con el estadio de El Sadar, solo que el impacto de las ventas recientes de David García y Jesús Areso son importantes, motivo por el que el desfase entre el beneficio antes y después de impuestos es, en esta ocasión, superior a lo habitual.

Apuntan que, a 31 de diciembre, solo aparece recogido en las cuentas el 50 % del ingreso del traspaso de Jesús Areso. La otra mitad impactará en la segunda mitad de la temporada.

“El desempeño hasta el 31 de diciembre sigue según lo previsto. Destaca un menor ingreso en taquillas, ya que los encuentros disputados de julio a diciembre han dejado una recaudación significativamente menor que los que se están disputando en esta segunda parte de la campaña”, afirman.

En cuanto a los gastos, estos están siendo superiores a los inicialmente contemplados, especialmente en tres apartados: amortizaciones, gastos de explotación (principalmente derivados del mercado de invierno antes del 31 de diciembre); y gastos financieros.

Aunque lo esperado inicialmente era un mejor comportamiento en la segunda mitad del año que equilibrase el presupuesto, finalmente no será así tras los movimientos en el mercado de invierno.

La deuda financiera neta se situó a 31 de diciembre en 65,8 millones de euros, superior en 5 millones a la de junio. De esa deuda, 44 millones corresponden al préstamo de LaLiga (CVC), por lo que la deuda sin el Plan Impulso quedaría establecida en alrededor de 22 millones de euros. En cuanto a la deuda bancaria, se registra un aumento por la disposición de las líneas de crédito y también porque hay entidades bancarias que han anticipado los ingresos por la venta de jugadores.

El informe de estados intermedios ha sido realizado por una nueva empresa de auditoría por decisión de la Junta Directiva. En concreto la firma PKF Attest, se ha hecho cargo del informe a 31 de diciembre de 2025 en sustitución del anterior Auditor.

Durante su revisión, la nueva empresa auditoria ha detectado errores materiales en la contabilización de varias partidas que han obligado a re-expresar las cifras correspondientes al ejercicio pasado.

Las correcciones tienen afección sobre el resultado del pasado ejercicio, que, en realidad, sería negativo en 2 millones de euros después de impuestos (a falta del ajuste fiscal pertinente). Esto se debe, fundamentalmente, a gastos financieros no contabilizados y a otros gastos corrientes registrados incorrectamente.

También se computó una tesorería de 5,6 millones a 30 de junio cuando en realidad la cifra correcta serían 7,1 millones (1,5 millones superior a la recogida). EFE

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