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Nasser Al-Khelaifi: "Esta paz nos puede ayudar a todos"

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Madrid, 23 abr (EFE).- El presidente del Paris Saint-Germain y de la Asociación de Clubes Europeos (EFC), Nasser Al-Khelaifi, dijo este jueves durante 'The Forum', en el estadio Metropolitano, que la paz entre la UEFA y los clubes impulsores de la Superliga "puede ayudar a todos".

"Fue muy difícil, no sabía qué iba a pasar. El presidente de UEFA de verdad quería lo mejor para el fútbol. Tienen el mismo interés, quieren lo mismo de diferente manera. Esa era la base sobre la que construir el acuerdo y todo el mundo se beneficiará. No quieres equipos de la Superliga yéndose de las ligas nacionales. Tenemos que pensar en el interés general", resumió.

Al-Khelaifi, como presidente de la EFC, actuó de mediador. "Todo el mundo sabía lo que otros querían. Esta paz nos puede ayudar a todos, a las competiciones domésticas, a las de la UEFA y a las selecciones", añadió.

Sobre su rol dual, aclaró que no le supone un dolor de cabeza: "Ser presidente de la EFC es una gran responsabilidad. Lo disfruto, es quizá más divertido. No lo veo como un dolor de cabeza, lo disfruto. Amo el fútbol y lo que hago, así puedo ser creativo. Me digo que el día que no disfrute lo que hago, lo dejaré de hacer".

Respecto al cambio de formato de las competiciones europeas, felicitó a la UEFA: "Ceferin tuvo el valor de impulsar el cambio. Un éxito genial. Del primer partido al último es una final, todos los partidos son importantes. Más clubes participantes, más jugadores, más goles. El fútbol está creciendo hacia un estilo más atacante. Los aficionados quieren ver más goles".

En la UEFA, el mandatario también desempeña un puesto en el comité ejecutivo. "Pensamos en qué cambiar, cómo hacer que los grupos de interés tengan mejor relación, cómo trabajar con ellos, tener relaciones transparentes. Queremos lo mejor para el fútbol", explicó.

"Creamos una confianza, algo más grande para los clubes. El 93,5% de los beneficios van para los clubes, tanto para los que participan como para los que no, a través de la solidaridad. La UEFA solo se lleva el 6,5%. Equipos españoles que nunca han participado en un torneo de la UEFA ganan dinero. Tenemos el valor de cambiar cosas y necesitamos seguir cambiando", concluyó. EFE

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