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José Antonio Rueda y Jorge Lorenzo, Premios del Motor Ciudad de Jerez

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 23 abr (EFE).- Los pilotos José Antonio Rueda Ruiz y Jorge Lorenzo, este último ya retirado, son dos de los galardonados en los VIII Premios del Motor Ciudad de Jerez, que se entregarán este jueves en los actos previos a la disputa desde este viernes del Gran Premio de España de Motociclismo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

El sevillano José Antonio Rueda, primer andaluz campeón del mundo, es el vigente defensor del título mundial de Moto3 y recibirá el premio a los méritos deportivos, culturales o empresariales relacionados con el motor durante 2025.

El piloto nacido en Los Palacios y Villafranca hace 20 años ganó el año pasado en Jerez la carrera de Moto3 del GP de España, en la misma temporada en la que se proclamó campeón mundial.

Lorenzo, cinco veces campeón del mundo y ganador otras tantas de carreras mundialistas en Jerez, ha sido reconocido con el galardón a la trayectoria vinculada al motociclismo.

El piloto balear ganó en el Circuito de Jerez en MotoGP en 2010, 2011 y 2015 y anteriormente lo había logrado en la extinta categoría de 250cc en 2006 y 2007 y, además, da nombre a una de las curvas del trazado, concretamente a la última antes de la recta de meta.

El premio honorífico ha recaído en el periodista Juan Antonio Lladós por su labor en la difusión y proyección de las actividades del motor en distintos ámbitos y el jurado ha valorado su amplia trayectoria, con cobertura del Campeonato del Mundo de Motociclismo desde 1987 en la Agencia EFE.

Jesús Ruiz Ferreiro recibirá el premio a las aportaciones al mundo del motor en Jerez, destacando su contribución al prestigio del circuito jerezano por su recorrido profesional en el sector de la automoción.

El jurado de esta edición ha estado presidido por la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, y contó con representantes institucionales, miembros del Consejo Local del Motor, periodistas especializados y profesionales vinculados a la automoción y a la competición. EFE

jsb/cb/og

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