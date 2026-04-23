España condena la muerte de la periodista Amal Jalil por los ataques de Israel en el sur de Líbano

El Gobierno de España ha expresado este jueves su condena por la muerte de la periodista Amal Jalil y las heridas de su compañera de profesión Zainab Faraj por los ataques de Israel mientras desempeñaban sus labores de información en el sur del Líbano.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, recogido por Europa Press, el Gobierno ha trasladado además su solidaridad con los allegados de las víctimas, así como su condena por los posteriores ataques contra los equipos sanitarios a cargo del rescate y evacuación.

También ha reiterado su llamamiento a las partes al cumplimiento del alto el fuego en Líbano y el respeto del derecho internacional humanitario, "incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución".

"De acuerdo con el Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949 el personal sanitario, los trabajadores humanitarios y los periodistas no pueden ser objeto de ataques, éstos son injustificados e inaceptables y deben cesar de inmediato", ha subrayado el Ministerio.

A su vez, ha recordado que el derecho a la información es "esencial para garantizar la transparencia, la libertad de expresión y el acceso a la información veraz de todos los ciudadanos". "Los ataques contra periodistas constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario que no deben quedar impune", ha añadido.

Amal Jalil trabajaba para el diario libanés 'Al Ajbar'. Había acudido con Zeinab Faraj a la localidad de Tiri, donde permanecieron asediadas durante horas ante los bombardeos israelíes, que dejaron otras dos víctimas mortales.

Posteriormente, un equipo de la Cruz Roja Libanesa se trasladó a la citada localidad y consiguió recuperar los cuerpos de los dos fallecidos, si bien en un primer momento no pudo rescatar a las reporteras debido a nuevos ataques con drones por parte de Israel.

En el caso de Faraj, fue trasladada hasta el hospital público de Tebnine, aunque fue objeto de disparos del Ejército israelí en su trayecto hasta el centro sanitario, recoge la agencia de noticias libanesa NNA.

La muerte de Amal Jalil se suma a la de más de 230 periodistas muertos en la Franja de Gaza y a 23 en el Líbano desde el inicio del conflicto en 2023, según datos de la Federación Internacional de Periodistas recogidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores.