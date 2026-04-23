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Aagesen advierte del peligro de la desinformación climática por amplificar el negacionismo

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Madrid, 23 abr (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Sara Aagesen, ha advertido este jueves del peligro de la desinformación climática porque "amplifica el negacionismo", al tiempo que introduce dudas infundadas y retrasa la toma de decisiones.

En la presentación de un decálogo creado para informar con rigor sobre la transición ecológica, Aagesen aseguró que "la desinformación llega más rápido que la información de rigor. Amplifica el negacionismo (...) cada vez es más complicado identificar esas prácticas y combatirlas".

La vicepresidenta ha asegurado que el decálogo, impulsado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, "es más necesario que nunca", ya que la desinformación "retrasa la acción, introduce dudas donde no hay duda, erosiona la confianza en la ciencia y dificulta que se tomen acciones".

Aagesen ha hecho especial hincapié en el desafío que supone combatir la desinformación con la llegada de la inteligencia artificial, un nuevo actor que ha cambiado las reglas de juego y que se amplifica por las redes sociales.

"El decálogo va más allá de ser unas recomendaciones útiles. Es una herramienta para reforzar la salud dela democracia. Recibir información veraz es un derecho constitucional", ha señalado.

Aagesen ha colocado como uno de los puntos claves de su actuación la lucha contra la desinformación climática, ya que a su juicio vivimos "una situación de ataques sin precedentes a divulgadores, científicos, meteorólogos, que sólo pretenden informar desde el rigor".

Además, ha desvelado que impulsará una "red de apoyo a esas personas frente a campañas de desprestigio", con el objetivo de que la ciudadanía "sea capaz de distinguir la información del ruido".

El decálogo contra la desinformación climática, que también cuenta con el apoyo del Miteco, propone una hoja de ruta para comunicar mejor el cambio climático y ha sido elaborado por más de 50 profesionales de la comunicación, educación ambiental, empresas y las administraciones públicas. EFE

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