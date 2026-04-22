Espana agencias

Un gobierno en funciones presidirá por primera vez el acto solemne del Día de Aragón

Guardar

Zaragoza, 22 abr (EFE).- Un presidente en funciones, Jorge Azcón, y por tanto todo un gobierno en la misma situación, presidirá este jueves en Zaragoza el solemne y tradicional acto institucional con motivo del 23 de abril, Día de Aragón, coorganizado entre el ejecutivo y el legislativo.

Con la posibilidad de que el acuerdo entre PP y Vox para el nuevo gobierno se anuncie en las próximas horas, Azcón pronunciará su discurso como presidente en funciones después de que la presidenta de la Cámara desde el pasado 3 de marzo, María Navarro, se estrene con el suyo.

El patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico, acogerá a partir de las 12:00 horas este acto que las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico celebran de forma conjunta desde 2012 para conmemorar el día grande de la Comunidad y otorgar sus principales distinciones.

En esta ocasión no se podrá entregar la Medalla de Aragón, ya que la elección de esta alta distinción no la puede hacer un gobierno en funciones, y el único reconocimiento que entregará el gobierno es la Medalla al Mérito Deportivo, a título póstumo, a Jorge García-Dihinx y a Natalia Román, ya que esa decisión la tomó antes de que se convocaran las elecciones del 8 de febrero.

Las tres principales autoridades de Aragón (la presidenta de las Cortes, el presidente de Aragón en funciones y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno,) presidirán el acto.

Tras el himno de Aragón, se leerá el decreto de concesión de la Medalla de las Cortes a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y, a continuación, será Navarro quien tome la palabra para pronunciar su discurso institucional.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, intervendrá tras la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo y el himno de España y la foto con todos los premiados pondrá fin a la celebración. EFE

Últimas Noticias

El expresidente de una AMPA acepta 11 meses de prisión por quedarse con casi 135.000 euros

Infobae

Montero dice que la protesta ciudadana contra Moreno "se ha convertido en una constante"

Infobae

Tejados blancos, parques y agricultura, la combinación que reduce 1,2 ºC el calor urbano

Infobae

Los médicos rechazan que la ley reconozca el acceso universal de los menores a internet

Infobae

María Guardiola, investida presidenta de la Junta de Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

María Guardiola es reelegida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox

La Armada termina el ejercicio ‘Marsec-26’ tras colaborar con la Policía Nacional en salvamento marítimo o protección ante el tráfico de drogas

El Ayuntamiento de Madrid confirma que no devolverá el dinero de las multas anuladas por saltarse la zona de bajas emisiones

Un policía reclama el plus salarial que un compañero “con el mismo puesto” ganó en los tribunales: el juez lo rechaza porque sus funciones no son idénticas

El exgerente del PSOE niega que Ábalos y Koldo pudieran tener dinero en efectivo del partido sin justificar: “Absolutamente todas las liquidaciones iban con sus recibos”

ECONOMÍA

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

La Unión Europea plantea rebajas fiscales a la electricidad para hacer frente al impacto de la guerra en Oriente Medio

Lufthansa cancela 20.000 vuelos para ahorrar combustible ante la escalada de precios por la guerra en Oriente Medio

Las prioridades en los pisos compartidos de España: prefieren inquilinos fumadores que mascotas

Estas son las 5 profesiones mejor pagadas de 2026 en España

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

DEPORTES

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Topuria se burla de su rival Pimblett: “Me demostró que es una pequeña salchicha”

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher