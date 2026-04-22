Un gobierno en funciones presidirá por primera vez el acto solemne del Día de Aragón

Zaragoza, 22 abr (EFE).- Un presidente en funciones, Jorge Azcón, y por tanto todo un gobierno en la misma situación, presidirá este jueves en Zaragoza el solemne y tradicional acto institucional con motivo del 23 de abril, Día de Aragón, coorganizado entre el ejecutivo y el legislativo.

Con la posibilidad de que el acuerdo entre PP y Vox para el nuevo gobierno se anuncie en las próximas horas, Azcón pronunciará su discurso como presidente en funciones después de que la presidenta de la Cámara desde el pasado 3 de marzo, María Navarro, se estrene con el suyo.

El patio de Santa Isabel del Palacio de la Aljafería, sede del Parlamento autonómico, acogerá a partir de las 12:00 horas este acto que las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico celebran de forma conjunta desde 2012 para conmemorar el día grande de la Comunidad y otorgar sus principales distinciones.

En esta ocasión no se podrá entregar la Medalla de Aragón, ya que la elección de esta alta distinción no la puede hacer un gobierno en funciones, y el único reconocimiento que entregará el gobierno es la Medalla al Mérito Deportivo, a título póstumo, a Jorge García-Dihinx y a Natalia Román, ya que esa decisión la tomó antes de que se convocaran las elecciones del 8 de febrero.

Las tres principales autoridades de Aragón (la presidenta de las Cortes, el presidente de Aragón en funciones y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno,) presidirán el acto.

Tras el himno de Aragón, se leerá el decreto de concesión de la Medalla de las Cortes a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y, a continuación, será Navarro quien tome la palabra para pronunciar su discurso institucional.

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, intervendrá tras la entrega de la Medalla al Mérito Deportivo y el himno de España y la foto con todos los premiados pondrá fin a la celebración. EFE