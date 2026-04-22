A prisión cuatro integrantes de un grupo dedicado al tráfico internacional de drogas

Girona, 22 abr (EFE).- El Juzgado número 1 de Santa Coloma de Farnés (Girona) ha ordenado el ingreso en prisión de cuatro hombres, detenidos por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria, en un operativo que ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico internacional de drogas.

Según fuentes del Instituto Armado, la operación comenzó en agosto del año pasado, tras una entrega controlada en la que los investigadores recibieron 65,5 kilogramos de marihuana oculta en botes de pintura enviados desde Tailandia.

Esta entrega permitió identificar a una organización afincada en la provincia de Girona, estructurada y jerarquizada, que adoptaba sofisticadas medidas de seguridad para dificultar la acción policial.

El método de actuación consistía en enviar a Holanda palés habilitados con dobles fondos que contenían la sustancia estupefaciente y, después, recibirlos de vuelta vacíos para su posterior utilización.

El pasado 17 de marzo, la operación, denominada CHICAY, permitió la entrada y registro de cuatro domicilios y dos naves industriales de las localidades de La Pera, Blanes y Lloret de Mar (Girona).

En estos registros se incautaron un total de 221 kilogramos de hachís y 86,5 kilos de marihuana preparados para su distribución, además de dos armas de fuego tipo revólver, ambas municionadas, así como 180 cartuchos metálicos y 13.780 euros en efectivo.

En el transcurso del dispositivo, los agentes detuvieron a esos cuatro hombres, de entre 52 y 63 años, dos de ellos de nacionalidad holandesa y los otros dos española y rumana, como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública por tráfico de drogas, contrabando y tenencia ilícita de armas de fuego.

Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción número 1 de Santa Coloma de Farnés, que llevaba el caso y decretó su ingreso en prisión.

Las actuaciones llevadas a cabo por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Girona, junto con la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones. EFE

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