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Moreno ve la "prioridad nacional" como una "polvareda" de Vox en periodo electoral

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Sevilla, 22 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, ha afirmado que Vox está levantando una "polvareda" con el concepto de "prioridad nacional" para el acceso a los servicios sociales coincidiendo con el periodo electoral.

"Vox se mueve a impulso de grandes titulares, de polémica" y de "puntos de confrontación "y al final alimentan su proyección pública" de este modo, ha afirmado el presidente de la Junta a preguntas de los periodistas a las puertas de la caseta del PP de Sevilla en la Feria de Abril.

Es su "forma clásica" de "hacer campaña", ha dicho Moreno, que se ha remitido al criterio de las direcciones nacional y de Extremadura del PP sobre este asunto, defendiendo la demostración del "arraigo personal con el territorio" como forma de ordenar el acceso a los servicios públicos.

Ha indicado que el PSOE está "exagerando por un lado" y Vox "por otro" en torno al asunto, lo cual en su opinión "forma parte de la campaña electoral".

Preguntado por los debates electorales, ha defendido el formato a cinco -incluyendo a los representantes de las candidaturas que obtuvieron representación en los comicios autonómicos de 2022- pese a que "había aceptado desde el minuto uno" un cara a cara con la candidata socialista, María Jesús Montero, cuya gestión ha señalado que está "cargada de incoherencias".

"El resto de grupos se ha opuesto" a ese formato de cara a cara, ha indicado Moreno, que ha apuntado a que habrá dos debates a cinco, que serán "presumiblemente intensos", en la campaña de las elecciones del próximo 17 de mayo.

El PP-A opta así por no "dar pábulo" a Vox en los comentarios que ha dicho hace sobre que el bipartidismo lo "margina" y pese a que habrá "cuatro fuerzas en contra" suya, ha afirmado. EFE

(foto) (vídeo)

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