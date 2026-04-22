Illa pide “sentido común” a la Audiencia tras citar presencialmente a Pujol en Madrid

Barcelona, 22 abr (EFE).- El Presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este miércoles “sentido común” a la Audiencia Nacional después de que haya citado presencialmente al expresidente catalán Jordi Pujol el próximo lunes en Madrid.

“Pido sentido común (seny), porque en el sentido común se encuentra siempre la base adecuada para la justicia”, ha dicho Illa en la celebración del Dia de les Esquadres, tras revelar que la semana pasada recibió una llamada de Pujol en la que se excusó por no poder asistir al acto conmemorativo de Pau Casals, celebrado el pasado lunes en El Vendrell (Tarragona).

“Lo digo porque El Vendrell está bastante más cerca que Madrid”, ha aclarado el presidente de la Generalitat, a quien Pujol aseguró que “nada le haría más ilusión” que atender a la inauguración del 150 aniversario del nacimiento del violonchelista, pero que “estaba flojo”.

“Lo digo con todo el respeto, pero también quería ser claro en esta cuestión”, ha concluido Salvador Illa en su discurso en la fiesta patronal de la policía de Cataluña.

La Audiencia Nacional citó ayer presencialmente al expresidente catalán para el próximo lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

En una providencia, a la que tuvo acceso EFE, el tribunal que juzga a los Pujol por el origen de la fortuna oculta fija para las 09:30 horas del próximo lunes la declaración del expresidente catalán, quien "deberá comparecer personalmente" a los efectos de ser reconocido por un médico forense.

Tras el examen forense, el tribunal deberá decidir si Pujol, de 95 años y para quien la Fiscalía pide 9 años de cárcel, está en condiciones de ser juzgado, en cuyo caso comenzaría su declaración, aunque el acusado tendría derecho a no contestar a todas o algunas de las preguntas que se le planteen. EFE

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