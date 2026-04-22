Los médicos rechazan que la ley reconozca el acceso universal de los menores a internet

Madrid, 22 abr (EFE).- Sociedades científicas agrupadas en la Plataforma Control Z han reclamado sustituir en la ley para la protección de los menores en entornos digitales, en fase de tramitación parlamentaria, el derecho a la conexión universal que recoge el texto por el del desarrollo neurológico saludable.

Desde el punto de vista de los médicos y psicólogos, basada en la evidencia científica, la ley no debe recoger el derecho de los menores al acceso de forma universal, sin limitaciones, sin segmentaciones de edad y sin pautas de uso de internet porque "perjudica directamente su salud física y mental".

Pediatras, psiquiatras, neurólogos y psicólogos han coincidido en la jornada 'Cero pantallas hasta los 6' en que los menores se deben conectar y aprender a usar internet de forma tutelada.

La comunidad científica lanza un mensaje de salud: 0 horas de pantallas conectadas hasta los 6 años; 1 hora máximo hasta los 12; 2 horas máximo a partir de los 12.

"No es un asunto cualquiera, sino que afecta a la salud mental, al corazón y al alma de los niños y adolescentes que están viviendo en un entorno creado para dañar y generar adicción", ha explicado José Antonio Luengo, del Consejo General de Psicología.

Para Marifé Rodríguez, de la Sociedad Española Psicología Clínica Infarto-Juvenil, el uso de pantallas está llevando a un aumento de problemas de salud mental. "Tenemos niños que no solo se deprimen más, sino adictos a las pantallas, están dejando de dormir y de salir con los amigos".

"A más tiempo de pantallas en los primeros años, peor comunicación, habilidades sociales y vida diaria en edad preescolar", ha advertido David Ezpeleta, de la Sociedad Española de Neurología.

Abigail Huertas, de la Sociedad Española de Psiquiatría de la Infancia y Adolescencia, ha alertado del impacto de las pantallas en el neurodesarrollo. "Las aplicaciones están diseñadas, como las drogas, para que estemos más tiempo delante; es un modelo de negocio, por lo tanto hay que pedir responsabilidad y ética".

A las consultas de pediatría están llegando adolescentes que usan la IA como buscador y que por ejemplo dejan el tratamiento porque les ha dicho que no tienen esa enfermedad, ha explicado María Angustias Salmerón: "No tienen capacidad de cuestionar y se dejan arrastrar".

"Estamos ante el mayor jaqueo cerebral de la historia de la humanidad que está afectando a la salud mental y la forma de relacionarse de los hijos", ha aseverado Mar España, directora de Plataforma Control Z, quien ha reclamado urgencia en la aprobación de la ley de protección a los menores.

"Espero que salga de la contienda política porque nos estamos jugando la salud y la convivencia de todas las familias en España", ha concluido. EFE